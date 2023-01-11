2023舊車換新方案出爐！16年以上老車再加碼2千元

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環保署表示，自去年起推動「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」及「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量效益媒合服務作業程序」，減碳效益媒合平台並於111年6月10日起提供媒合功能，截至去年12月底，全國完成汰舊換購電動機車將近2.4萬件，對於空氣品質改善有正面效益。環保署表示，惟統計目前車齡達10年以上之機車仍有約630萬輛、小客貨車約400萬輛及大客貨車約12萬輛，考量老舊車輛污染排放量較高，因此有必要加強力道鼓勵汰換。
環保署本次在「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法」及「老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」明訂，今年1月1日起至明年12月31日底止，同意將汰舊換購車輛之減碳或減空污效益歸屬於環保署者，將依減空污、減碳項目及換新車種不同，給予不同金額補助或獎勵金，以汽油小客貨車為例，每輛可獲得空污補助2,000元，加上減碳獎勵1萬2,000元及原本回收獎勵金1,000元，可一次領取1.5萬元。
環保署空保處長蔡孟裕表示，若是針對10年以上的老舊機車，若歸屬於環保署，溫室氣體減量獎勵金為1千元、空污減量補助金為1千元，既有的回收獎勵機制則是300元，等於可領2300元，但歸屬給開發單位，則減碳獎勵可拿到1500元、空汙補助2千元、回收獎勵300元，總計可領3800元；另為鼓勵96年之前的老舊機車加速汰換，今年底前報廢可多領2千元，等於16年以上老舊機車可領到4300元。