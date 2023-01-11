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2023舊車換新方案出爐！16年以上老車再加碼2千元

▲環保署補助車主淘汰車齡達10年以上老舊車輛，今（11）日公布二項辦法。（圖／環保署提供）
▲環保署補助車主淘汰車齡達10年以上老舊車輛，今（11）日公布二項辦法。（圖／環保署提供）

記者黃仁杰／台北報導

為了加速老舊車輛汰換，降低碳排及改善空污，環保署補助車主淘汰車齡達10年以上老舊車輛，依減空污、減碳項目及換新車種不同，給予不同金額補助或獎勵金，今（11）日公布的二項辦法，補助獎勵期間為1月1日至2024年12月31日止。

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環保署副署長沈志修表示，昨（10）天立院甫完成「氣候變遷因應法」修法三讀，將「2050淨零排放目標 」正式入法，「運具電動化」即為其中重要戰略之一，且淘汰老舊燃油汽機車亦是環保署既定空污治理政策。為加速10年以上老舊機車約630萬輛、小客貨車約400萬輛及大客貨車約12萬輛加速淘汰，環保署成立媒合平台，與「廢車回收一站通」相連結，將民眾汰舊換新的減量效益與有抵減需求的開發單位，媒合買賣雙方。

環保署表示，自去年起推動「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」及「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量效益媒合服務作業程序」，減碳效益媒合平台並於111年6月10日起提供媒合功能，截至去年12月底，全國完成汰舊換購電動機車將近2.4萬件，對於空氣品質改善有正面效益。環保署表示，惟統計目前車齡達10年以上之機車仍有約630萬輛、小客貨車約400萬輛及大客貨車約12萬輛，考量老舊車輛污染排放量較高，因此有必要加強力道鼓勵汰換。

環保署本次在「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法」及「老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」明訂，今年1月1日起至明年12月31日底止，同意將汰舊換購車輛之減碳或減空污效益歸屬於環保署者，將依減空污、減碳項目及換新車種不同，給予不同金額補助或獎勵金，以汽油小客貨車為例，每輛可獲得空污補助2,000元，加上減碳獎勵1萬2,000元及原本回收獎勵金1,000元，可一次領取1.5萬元。

環保署空保處長蔡孟裕表示，若是針對10年以上的老舊機車，若歸屬於環保署，溫室氣體減量獎勵金為1千元、空污減量補助金為1千元，既有的回收獎勵機制則是300元，等於可領2300元，但歸屬給開發單位，則減碳獎勵可拿到1500元、空汙補助2千元、回收獎勵300元，總計可領3800元；另為鼓勵96年之前的老舊機車加速汰換，今年底前報廢可多領2千元，等於16年以上老舊機車可領到4300元。
 

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