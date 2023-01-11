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台南議長選舉涉賄！綠今晚廉政會　邱莉莉、林志展將出席

▲邱莉莉今日晚間將北上，於民進黨廉政會中說明議長選舉涉賄一事。（圖／翻攝自邱莉莉臉書）
▲邱莉莉今日晚間將北上，於民進黨廉政會中說明議長選舉涉賄一事。（圖／翻攝自邱莉莉臉書）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨今（11）日原定召開中常會，為代理主席陳其邁任內最後一次主持會議，不過因為未達法定人數，因此改為談話會。會中表示，黨內有公職持續互相批評，但大家都要檢討，朝繼續執政的方向共同努力；另民進黨廉政會今日18時也將開會，討論台南市正副議長選舉涉賄一案，台南市正副議長邱莉莉、林志展都會北上出席會議說明。

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民進黨今日原定舉行中常會，惟因未達法定人數，因此改為談話會。會中除了訴求檢討、團結外，也談到黨主席補選將於周日進行投票，黨部會宣傳提醒投票，因為以過去經歷來說，同額競選投票沒辦法很高，希望大家踴躍投票。另外，投票當天視狀況，將由代理秘書長林鶴明舉行記者會公布結果，並預計在18日中執會舉行交接。

▲民進黨今日原定舉行中常會，不過因未達法定人數，改為談話會，仍由代理主席陳其邁主持。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.11）
▲民進黨今日原定舉行中常會，不過因未達法定人數，改為談話會，仍由代理主席陳其邁主持。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.11）
另外，台南正副議長選舉涉及黑金賄選，民進黨原定18日召開廉政會討論，時程確定提前至今日18時召開，台南市議長邱莉莉、副議長林志展預計將北上中央黨部，出席廉政會並說明。

邱莉莉表示，民進黨現在就是要團結，要向大眾說明絕對沒有賄選、沒有參與暴力，也沒有任何利益交換，「我跟林志展自請停權，靜待司法、黨中央的調查」，她也說，預計今日大約19時抵達黨中央。

廉政會主委邱駿彥則表示，因為這是社會關心矚目的案件，民進黨重視清廉的政黨，因此3天前決定將會議提前至今天，並通知當事人到場。廉政會先不管當事人自請處份，會按照廉政條例、既有程序繼續處理，因為攸關會不會牽涉檢調收押，一旦被收押就會依照廉政條例規定予以處理。

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