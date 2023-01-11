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輔導新住民和弱勢成立晴天創意築夢坊　邀民眾攜手做公益

▲「歡樂東山　榕景再現」開幕慶活動。（圖／台南市政府勞工局）
▲「歡樂東山　榕景再現」開幕慶活動。（圖／台南市政府勞工局）

記者賴正琳／綜合報導

台南市政府勞工局輔導身心障礙者、新住民、原住民、特定對象而設置的「晴天創意築夢坊」手工藝平台，在東山服務區經營權轉換後再次上架，市長黃偉哲感謝統一超商落實企業社會責任，規劃兩區域予勞工局運用，即日起晴天坊手工藝品、視障按摩服務進駐東山服務區，讓旅客在旅途中欣賞弱勢勞工的手工藝品、並可以透過視障按摩師專業技術協助旅客舒緩旅途勞累放鬆休息一下，歡迎各方朋友來東山服務區以消費支持身障者就業。

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東山服務區在6日舉辦「歡樂東山　榕景再現」開幕慶活動，勞工局局長王鑫基指出，勞工局此次再度進駐國道數一數二的熱門區域東山服務區、該據點帶來的旅客量、品牌曝光和銷售都值得期待，尤其福兔年即將到來，南來北往遊客眾多，歡迎民眾路經東山服務區可以稍事休息欣賞並支持身障朋友的手作藝品並體驗視障按摩的精湛手藝。

勞工局輔導的晴天坊手工藝品採合作寄賣方式，商品陳列於服務台的左邊，有醒目的晴天創意築夢坊粉紅色背板供民眾辨識。商品方面，包括三位創作者、九件作品，慈光心智關懷協會帶領心智障礙朋友製作的「手工皂」、「沐浴皂」芳香療癒、彭毓珍夥伴充滿在地意象的「台灣名勝古蹟」、「藍白拖」手製皮革鑰匙圈，樂齡創作者石秋霞的「各式布製手工包」、「飲料杯提袋」、「面紙掛袋」等，都是精心製作熱銷商品，且保證物超所值。

視障按摩服務則是由社團法人台南市盲人福利協進會專業視障按摩師提供服務，每位按摩師都是通過國家按摩技術士考試合格的，平日服務時段為中午12時至下午5時、假日時段為上午10時至下午5時30分，希望遊客在此停留紓壓解疲後，再踏上輕鬆愉快的旅程。

局長王鑫基表示，勞工局於1月5日公布晴天坊福兔年走春行程，晴天坊的身心障礙者及弱勢夥伴於走春期間，也將於台南各景點出攤展售，陪大家喜迎兔年。

從1月14日開始，一路到2月5日（元宵），晴天坊夥伴將於六甲落羽松（1/14）、南科園慶暨集團結婚（1/14）、阿嬤你看市集廊道（1/14-15、2/4-2/5）、台疆祖廟大觀音亭（1/23）、西竹圍之丘文創園區（1/26-1/27）、總爺藝文中心（每週六日及1/23-29）等地點展攤，鼓勵市民朋友來台南旅遊可以先來東山服務區體驗園區用心規劃的休閒環境、並欣賞富有生命力的手工藝品，以實際行動支持身心障礙者及弱勢勞工多元創業，商品資訊可上晴天創意築夢坊網站選購。

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