輔導新住民和弱勢成立晴天創意築夢坊　邀民眾攜手做公益

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勞工局輔導的晴天坊手工藝品採合作寄賣方式，商品陳列於服務台的左邊，有醒目的晴天創意築夢坊粉紅色背板供民眾辨識。商品方面，包括三位創作者、九件作品，慈光心智關懷協會帶領心智障礙朋友製作的「手工皂」、「沐浴皂」芳香療癒、彭毓珍夥伴充滿在地意象的「台灣名勝古蹟」、「藍白拖」手製皮革鑰匙圈，樂齡創作者石秋霞的「各式布製手工包」、「飲料杯提袋」、「面紙掛袋」等，都是精心製作熱銷商品，且保證物超所值。
視障按摩服務則是由社團法人台南市盲人福利協進會專業視障按摩師提供服務，每位按摩師都是通過國家按摩技術士考試合格的，平日服務時段為中午12時至下午5時、假日時段為上午10時至下午5時30分，希望遊客在此停留紓壓解疲後，再踏上輕鬆愉快的旅程。
局長王鑫基表示，勞工局於1月5日公布晴天坊福兔年走春行程，晴天坊的身心障礙者及弱勢夥伴於走春期間，也將於台南各景點出攤展售，陪大家喜迎兔年。
從1月14日開始，一路到2月5日（元宵），晴天坊夥伴將於六甲落羽松（1/14）、南科園慶暨集團結婚（1/14）、阿嬤你看市集廊道（1/14-15、2/4-2/5）、台疆祖廟大觀音亭（1/23）、西竹圍之丘文創園區（1/26-1/27）、總爺藝文中心（每週六日及1/23-29）等地點展攤，鼓勵市民朋友來台南旅遊可以先來東山服務區體驗園區用心規劃的休閒環境、並欣賞富有生命力的手工藝品，以實際行動支持身心障礙者及弱勢勞工多元創業，商品資訊可上晴天創意築夢坊網站選購。