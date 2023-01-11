「涵碧樓2.0」要來了？可能地點在這：躺床上就能看瀑布
位於日月潭、住一晚要價破萬的知名酒店「涵碧樓」，過去是國人和陸客旅遊的住宿首選之一，鄉林集國董事長賴正鎰今（11）日在集團年度記者會中表示，涵碧樓過去的外國觀光客占比大約35％，不過近期國內疫情慢慢穩定，想花2~3萬出遊，但又不確定是否出國的人潮增加，因此國內旅客順勢填補上缺口。賴正鎰看好未來高端旅宿市場，因此今年起將評估、規劃國內第二家涵碧樓，候選地點包含花蓮、墾丁和雲林，不過目前最中意的仍是賴自己的家鄉雲林，除了有地利優勢外，該地還坐擁阿里山美景，「希望在設計上多加著墨，讓旅客能躺在床上看瀑布！」
記者張志浩/綜合報導
賴正鎰表示，觀察目前的旅遊市場，台灣國內已出現不少以「目標性」為主的旅客，這些人入住旅店並非只是住宿需求，而是要享受更高的生活品質，尤其是30~35歲的族群，他也舉例，許多客人下午3點入住涵碧樓就幾乎不出門，吃完晚餐到外面走走又進入房間，直到凌晨2~3點才就寢，由此可見，在未來「越高級的酒店生意會越好，現在每晚超過1萬元的酒店比比皆是，也都每天客滿」他更開玩笑的說，涵碧樓每晚2萬多元，等於是一分鐘15.5元，說不定是客人捨不得走出房門或退房。
賴正鎰透露，「涵碧樓」在去（2022）年營收約7~8億元，其中獲利率為20~30%，在疫情之後客源相對穩定，且未來國內高端旅遊市場被看好的情況下，鄉林集國也著手規劃台灣第二間涵碧樓的新建，包括花蓮、墾丁、雲林等，但因為目前雲林有約3000~4000坪的土地能夠運用，投資金額不含土地粗估為20億元，未來若計畫成真，團隊一定將在室內外的設計多做著墨，說不定還能讓旅客躺在床上就能看瀑布。