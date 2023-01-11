台灣燈會百間飯店力挺！寒舍艾美加碼3好康專寵屬兔民眾
2023台灣燈會在台北，不只整個市府團隊卯足全力籌辦，為於主燈區信義東區商圈、松菸園區等周邊飯店也不放過商機，開始推出響應方案湊一咖。像是就坐落在松仁路上的寒舍艾美酒店，不只到228連假前推出為期一個多月的新春住房專案，房客凡入住就有機會免費乘坐觀光巴士遊燈會，還有專屬兔年的民眾3大好康，以行動力挺台北燈會；飯店門口還立起7米高白色巨兔，攜手澳洲知名藝術家Amanda Parer打造兩隻萌兔燈飾，誠邀民眾逛燈會之餘多一個打卡景點拍美照！
記者汪睿琦/綜合報導
今（11）日寒舍艾美酒店在飯店門口舉辦7米巨兔燈飾搶先點燈儀式，酒店業者特別與Amanda Parer打造兩隻純白兔子燈飾，今天亮相的兔子就有7米高，純白外觀在信義車水馬龍的街上相當搶眼。寒舍艾美表示，兔子燈飾將一路展到228當天，逛完燈會意猶未盡的民眾不妨順道來寒舍艾美看看！
除了響應燈飾之外，寒舍艾美即日起到228連假推出「兔躍新象」新春住房專案，內容包含入住豪華客房每人每晚8800元起，於燈會期間入住的房客，飯店也提供入住當晚限量免費名額，可搭乘觀光巴士專車到市府捷運站、台北101、東區、國父紀念館等燈會燈區，輕鬆免人擠人就可以欣賞精采燈會。
除此之外，2月份寒舍艾美館內「探索廚房」推出「兔美味」優惠三重奏：
⭐專寵兔寶寶：同桌只要有生肖屬兔的顧客，4人以上用餐平日立刻即享75折優惠。
⭐今日我最兔：消費者只要穿著或配戴兔子造型頭飾、穿搭等，並與酒店門口大白兔燈飾拍照打卡，即可享6人以上同行1人免費優惠。
⭐滿6位抽大獎：午晚餐或下午餐時段，凡訂席滿6人用餐還可參加抽獎，最大獎有機會抽到探索廚房平日下午茶餐券，美味buffet吃到飽！
不只寒舍艾美推出專案響應，日前北市府觀傳局公布市內逾百間酒店也熱情響應。觀傳局表示，截至112年1月上旬，已有超過100家旅館共襄盛舉，提供住宿優惠方案或入住即享精美小禮。其中，五星級飯店「台北寒舍喜來登大飯店」、「晶華酒店」推出平日入住最高85折優惠及免費升等豪華客房。
靠近主燈區的「台北君悅酒店」，更推出史無前例優惠，旅客於官網預訂2月1日至15日期間入住之元宵節專案，每房供應凱菲屋自助早餐兩客及101觀景台門票2張；「台北君品大酒店」、「台北福華大飯店」也推出入住享花燈或餐飲85折優惠等，期盼民眾開心賞燈，安心入住！