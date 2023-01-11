台南路邊驚見「兩隻巨型白兔」！民眾細看笑了：出頭很多

台灣燈會百間飯店力挺！寒舍艾美加碼3好康專寵屬兔民眾

▲坐落在松仁路上的寒舍艾美酒店今天豎起超大白兔燈飾響應台北燈會，到2月底前還有住房專案等4大好康專寵屬兔民眾！（圖／記者汪睿琦攝）
▲坐落在松仁路上的寒舍艾美酒店今天豎起超大白兔燈飾響應台北燈會，到2月底前還有住房專案等4大好康專寵屬兔民眾！（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

2023台灣燈會在台北，不只整個市府團隊卯足全力籌辦，為於主燈區信義東區商圈、松菸園區等周邊飯店也不放過商機，開始推出響應方案湊一咖。像是就坐落在松仁路上的寒舍艾美酒店，不只到228連假前推出為期一個多月的新春住房專案，房客凡入住就有機會免費乘坐觀光巴士遊燈會，還有專屬兔年的民眾3大好康，以行動力挺台北燈會；飯店門口還立起7米高白色巨兔，攜手澳洲知名藝術家Amanda Parer打造兩隻萌兔燈飾，誠邀民眾逛燈會之餘多一個打卡景點拍美照！

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今（11）日寒舍艾美酒店在飯店門口舉辦7米巨兔燈飾搶先點燈儀式，酒店業者特別與Amanda Parer打造兩隻純白兔子燈飾，今天亮相的兔子就有7米高，純白外觀在信義車水馬龍的街上相當搶眼。寒舍艾美表示，兔子燈飾將一路展到228當天，逛完燈會意猶未盡的民眾不妨順道來寒舍艾美看看！

除了響應燈飾之外，寒舍艾美即日起到228連假推出「兔躍新象」新春住房專案，內容包含入住豪華客房每人每晚8800元起，於燈會期間入住的房客，飯店也提供入住當晚限量免費名額，可搭乘觀光巴士專車到市府捷運站、台北101、東區、國父紀念館等燈會燈區，輕鬆免人擠人就可以欣賞精采燈會。

▲酒店業者特別與Amanda Parer打造兩隻純白兔子燈飾，今天亮相的兔子就有7米高，純白外觀在信義車水馬龍的街上相當搶眼，晚上看也相當吸睛。（圖／寒舍提供）
▲酒店業者特別與Amanda Parer打造兩隻純白兔子燈飾，今天亮相的兔子就有7米高，純白外觀在信義車水馬龍的街上相當搶眼，晚上看也相當吸睛。（圖／寒舍提供）
▲寒舍艾美即日起到228連假推出「兔躍新象」新春住房專案，於燈會期間入住的房客，飯店也提供入住當晚限量免費名額，輕鬆免人擠人就可以欣賞精采燈會。（圖／寒舍提供）
▲寒舍艾美即日起到228連假推出「兔躍新象」新春住房專案，於燈會期間入住的房客，飯店也提供入住當晚限量免費名額，輕鬆免人擠人就可以欣賞精采燈會。（圖／寒舍提供）
除此之外，2月份寒舍艾美館內「探索廚房」推出「兔美味」優惠三重奏：

⭐專寵兔寶寶：同桌只要有生肖屬兔的顧客，4人以上用餐平日立刻即享75折優惠。

⭐今日我最兔：消費者只要穿著或配戴兔子造型頭飾、穿搭等，並與酒店門口大白兔燈飾拍照打卡，即可享6人以上同行1人免費優惠。

⭐滿6位抽大獎：午晚餐或下午餐時段，凡訂席滿6人用餐還可參加抽獎，最大獎有機會抽到探索廚房平日下午茶餐券，美味buffet吃到飽！

不只寒舍艾美推出專案響應，日前北市府觀傳局公布市內逾百間酒店也熱情響應。觀傳局表示，截至112年1月上旬，已有超過100家旅館共襄盛舉，提供住宿優惠方案或入住即享精美小禮。其中，五星級飯店「台北寒舍喜來登大飯店」、「晶華酒店」推出平日入住最高85折優惠及免費升等豪華客房。

靠近主燈區的「台北君悅酒店」，更推出史無前例優惠，旅客於官網預訂2月1日至15日期間入住之元宵節專案，每房供應凱菲屋自助早餐兩客及101觀景台門票2張；「台北君品大酒店」、「台北福華大飯店」也推出入住享花燈或餐飲85折優惠等，期盼民眾開心賞燈，安心入住！  

▲2月份寒舍艾美館內「探索廚房」推出「兔美味」優惠三重奏，其中在午晚餐或下午餐時段，凡訂席滿6人用餐還可參加抽獎，最大獎有機會抽到探索廚房平日下午茶餐券，美味buffet吃到飽！（圖／寒舍提供）
▲2月份寒舍艾美館內「探索廚房」推出「兔美味」優惠三重奏，其中在午晚餐或下午餐時段，凡訂席滿6人用餐還可參加抽獎，最大獎有機會抽到探索廚房平日下午茶餐券，美味buffet吃到飽！（圖／寒舍提供）
▲顧客只要穿著或配戴兔子造型頭飾、穿搭等，並與酒店門口大白兔燈飾拍照打卡，即可享6人以上同行1人免費優惠。圖為今年台北燈會官方兔耳朵週邊。（圖／Pinkoi提供）
▲顧客只要穿著或配戴兔子造型頭飾、穿搭等，並與酒店門口大白兔燈飾拍照打卡，即可享6人以上同行1人免費優惠。圖為今年台北燈會官方兔耳朵週邊。（示意圖／Pinkoi提供）

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