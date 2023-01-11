打卡再+1！台灣燈會7m兔出沒信義區 澳藝術家操刀首亮相
2023台灣燈會「光源台北」即將就要在2/1登場，這次是台灣燈會睽違23年後重返台北市舉辦，再加上後疫情時代解封，此次燈會無疑將會振奮台北，甚至整個台灣的觀光產業。今（11）日位於信義區松仁路上的寒舍艾美酒店公開曝光酒店大門口7米高大白兔燈飾，寒舍艾美特別與澳洲藝術家Amanda Parer合作，打造兩隻超可愛大白兔，在光源台北信義燈區添上新打卡點。更幸福的是，民眾配戴兔子造型頭飾、穿搭與大白兔拍照打卡，還可享艾美館內探索廚房每週三6人同行1人免費優惠！
記者汪睿琦/綜合報導
今寒舍艾美酒店在飯店門口舉辦燈飾亮相記者會，勤奮跑台北燈會宣傳的蔣萬安市長今天當然也沒缺席，一同與寒舍餐旅董事長蔡伯翰揭開2隻大白兔序幕。蔣萬安感慨表示看到兩隻大白兔就想到「自家也有2隻小兔子」，分別是大兒子以及即將出世的三寶，「剛好分別代表7米高的大白兔以及躺臥著的小兔子。」接著金句連發祝現場眾人新年快樂。
事實上今天亮相的兩隻兔子是由澳洲知名藝術家Amanda Parer的《Intrude》系列作品的其中兩隻，一隻站著、一隻躺臥著的兔子鮮明靈動，以光影結合未來的概念，大白兔在日光均勻照射下盡顯靈動，晚上則透過燈光點綴更加閃耀，晝夜光影交錯之間增添兔年城市活力。
蔡伯翰也說，疫情期間對飯店業來說無疑是「很辛苦的日子」，也形容各家業者都像是「剛從加護病房出來且還沒完全康復」的狀態；再加上寒舍一直以來都致力於「將藝術融入生活」的理念推出大小飯店結合藝術活動，蔡伯翰希望藉由響應台北燈會的兔子燈飾活動，能吸引更多人來飯店打卡外，也帶動海外遊客回流的觀光型態。
「光源台北」燈會將從2/1一路展到2/19，在台北市府、101大樓、信義東區商圈、國父紀念館、松菸園區都有燈飾作品，打造「城市光廊」的新展覽型態。而寒舍艾美大白兔燈飾則將加碼展出到2/28，民眾凡穿著或配戴兔子造型的裝飾，並與酒店門口的大白兔燈飾拍照打卡，即可享每周三6人以上同行1人免費。另外在228前入住寒舍艾美「兔躍新象」住房專案，燈會期間還有機會免費乘坐觀光巴士遊燈會，免人擠人一次把燈會路線看好看滿！