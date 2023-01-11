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雙車型 382 萬起！Mercedes-AMG C43 Sedan / Estate 在台上市

▲ 雙車型 382 萬起！Mercedes-AMG C43 Sedan / Estate 在台上市
▲ 雙車型 382 萬起！Mercedes-AMG C43 Sedan / Estate 在台上市

2GameSome - 有車賞

C-Class 作為 Mercedes-AMG 旗下最成功的產品之一，繼全新 C-Class 於2021年9月推出後，各方無不引頸期盼 AMG 版本的到來。台灣賓士今宣布正式在台上市 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Sedan 轎車與 Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate 旅行車雙車型，其中代表 AMG 性能科技的兇猛動力源自蘊含 F1 電子渦輪技術的 M139 四缸引擎，可爆發出最大 408 (+14) hp 與最大 500 Nm的強勁動能，使 0-100km/h 加速僅需 4.6 秒即可達成。即日起，Mercedes-AMG C 43 4MATIC 轎車與旅行車型正式在台上市，建議售價分別為新台幣 382 萬及 396 萬元起，盡情感受賽道融合日常的完美性能。

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F1 賽道科技助力 再締強勁性能

引擎代號 M139 的這顆引擎可謂來自賽車世界，傳承 Mercedes-AMG One Man One Engine 頂級工藝，加上諸多精緻設計使其同時擁有最強剛性與輕量化，並將 Mercedes-AMG Petronas Formula 1 團隊的缸壁塗層技術 NANOSLIDE 加入其中，以及搭載源自 F1 的電子渦輪技術，使這顆直列四缸引擎能展現驚人的 408 (+14) hp 與 500 Nm 動力輸出，在動力表現更勝前代。而變速箱則採用 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 變速箱，將動力快速的交由 AMG Performance 4MATIC 全時四輪驅動，以前後扭力分配 31:69 傳遞至四顆輪胎上，體驗 AMG 兇猛的操駕快感。

除了令人血脈憤張的加速感，其在彎道中依舊犀利可控，不僅有充滿駕馭樂趣的後驅設定，及能適應各種駕馭模式和路面狀況的 AMG RIDE CONTROL 可變阻尼懸吊系統，更標配了後軸轉向系統，於 100km/h 內與前輪成反向轉動縮小迴轉半徑，而 100km/h 以上將與前輪成同方向轉動，帶來更穩定的「飛行」體驗。

雙車型抵台 回應市場熱切需求

Mercedes-Benz 致力滿足消費者各種用車需求，性能車也不例外。全新大改款 C 43 4MATIC一口氣推出 Sedan 轎車和 Estate 旅行車版本，以 Sedan 轎車滿足各種日常實用需求與保留靈巧流線的運動造型，不管是出入商務場合，抑或都會奔馳都能成為街道上閃耀之星；另以 Estate 旅行車滿足車室運用空間，搭配頗具侵略性外觀套件，提供車主假日戶外休閒裝備的後箱裝載需求，同時在破風的旅程能宣張 AMG 的獨特身分。

專屬外觀套件 盡顯豪華性能氣場

全新 206 世代的 Mercedes-AMG C 43 4MATIC 首次搭載了AMG 直瀑式水箱護罩與引擎蓋上的兩道隆起 Power Dome 曲線，車側更有 “TURBO ELECTRIFIED” 徽飾以彰顯 F1 電子渦輪技術挹注的獨特身分。除了外觀上多項 C 43 4MATIC 專屬的 AMG 空力套件與元素外，內裝一樣換上更具戰鬥氣息的AMG 專屬造型跑車座椅、AMG 高性能 Nappa 真皮平底跑車方向盤以及類麂皮 ARTICO 包覆全儀表台等配備，搭配紅色安全帶與紅色對比車縫線等細節增添熱血氣息，若如此還不滿足，還可以選擇 AMG 造型套件與 AMG 碳纖維套件，打造獨具魅力的專屬坐駕。

強悍外貌下的深厚智能科技功力

不僅戰鬥力十足，Mercedes-AMG C 43 4MATIC 也可以很智能及舒適。透過中控台上 11.9 吋高解析度觸控螢幕，你可以在全新 MBUX 多媒體系統中操控各種移動中的需求，甚至只要說出「您好，賓士」 即可喚醒語音助理，為你調整車輛設定與使用具有 MBUX 擴增實境導航功能的導航系統指引你前往目的地；而不管是前往山海或市中心，AMG DYNAMIC SELECT 都能依駕駛的需求切換， 只要快速調整 AMG 專屬方向盤操控鈕即可快速切換理想的駕馭模式。甚至還可以透過 ENERGIZING 舒活套件，整合香氛、負離子空氣清淨、氣氛燈、音樂、座椅設定提供車主獨一無二的感官體驗。Burmester® 環場音響系統更打造舒適的私人娛樂間，車室空間被 15 具高傳真喇叭包圍，結合 VNC 噪音消除功能，使全車乘客沉浸於專屬舒適圈的音樂氛圍中，不受外在世界干擾。使 Mercedes-AMG C 43 4MATIC 成為完美詮釋性能豪華的當代代表作之一。

　

Sedan 轎車

Estate 旅行車

引擎型式

2.0升直列四缸渦輪增壓引擎＋48V 高效輕油電系統

最大馬力 hp/rpm

408+14/6750

最大扭力 Nm/rpm

500/5000

0-100km/h (秒 sec.)

4.7

4.6

全長 mm

4791

4791

全寬 mm

1824

1824

全高 mm

1450

1466

軸距

2865

2865

行李箱容量

455

490/1510

驅動方式

AMG Performance 4MATIC (前後軸扭力分配 31:69)

建議售價

NT$3,820,000

NT$3,960,000

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