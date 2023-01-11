▲ 雙車型 382 萬起！Mercedes-AMG C43 Sedan / Estate 在台上市

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引擎代號 M139 的這顆引擎可謂來自賽車世界，傳承 Mercedes-AMG One Man One Engine 頂級工藝，加上諸多精緻設計使其同時擁有最強剛性與輕量化，並將 Mercedes-AMG Petronas Formula 1 團隊的缸壁塗層技術 NANOSLIDE 加入其中，以及搭載源自 F1 的電子渦輪技術，使這顆直列四缸引擎能展現驚人的 408 (+14) hp 與 500 Nm 動力輸出，在動力表現更勝前代。而變速箱則採用 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 變速箱，將動力快速的交由 AMG Performance 4MATIC 全時四輪驅動，以前後扭力分配 31:69 傳遞至四顆輪胎上，體驗 AMG 兇猛的操駕快感。
除了令人血脈憤張的加速感，其在彎道中依舊犀利可控，不僅有充滿駕馭樂趣的後驅設定，及能適應各種駕馭模式和路面狀況的 AMG RIDE CONTROL 可變阻尼懸吊系統，更標配了後軸轉向系統，於 100km/h 內與前輪成反向轉動縮小迴轉半徑，而 100km/h 以上將與前輪成同方向轉動，帶來更穩定的「飛行」體驗。
雙車型抵台 回應市場熱切需求
Mercedes-Benz 致力滿足消費者各種用車需求，性能車也不例外。全新大改款 C 43 4MATIC一口氣推出 Sedan 轎車和 Estate 旅行車版本，以 Sedan 轎車滿足各種日常實用需求與保留靈巧流線的運動造型，不管是出入商務場合，抑或都會奔馳都能成為街道上閃耀之星；另以 Estate 旅行車滿足車室運用空間，搭配頗具侵略性外觀套件，提供車主假日戶外休閒裝備的後箱裝載需求，同時在破風的旅程能宣張 AMG 的獨特身分。
專屬外觀套件 盡顯豪華性能氣場
全新 206 世代的 Mercedes-AMG C 43 4MATIC 首次搭載了AMG 直瀑式水箱護罩與引擎蓋上的兩道隆起 Power Dome 曲線，車側更有 “TURBO ELECTRIFIED” 徽飾以彰顯 F1 電子渦輪技術挹注的獨特身分。除了外觀上多項 C 43 4MATIC 專屬的 AMG 空力套件與元素外，內裝一樣換上更具戰鬥氣息的AMG 專屬造型跑車座椅、AMG 高性能 Nappa 真皮平底跑車方向盤以及類麂皮 ARTICO 包覆全儀表台等配備，搭配紅色安全帶與紅色對比車縫線等細節增添熱血氣息，若如此還不滿足，還可以選擇 AMG 造型套件與 AMG 碳纖維套件，打造獨具魅力的專屬坐駕。
強悍外貌下的深厚智能科技功力
不僅戰鬥力十足，Mercedes-AMG C 43 4MATIC 也可以很智能及舒適。透過中控台上 11.9 吋高解析度觸控螢幕，你可以在全新 MBUX 多媒體系統中操控各種移動中的需求，甚至只要說出「您好，賓士」 即可喚醒語音助理，為你調整車輛設定與使用具有 MBUX 擴增實境導航功能的導航系統指引你前往目的地；而不管是前往山海或市中心，AMG DYNAMIC SELECT 都能依駕駛的需求切換， 只要快速調整 AMG 專屬方向盤操控鈕即可快速切換理想的駕馭模式。甚至還可以透過 ENERGIZING 舒活套件，整合香氛、負離子空氣清淨、氣氛燈、音樂、座椅設定提供車主獨一無二的感官體驗。Burmester® 環場音響系統更打造舒適的私人娛樂間，車室空間被 15 具高傳真喇叭包圍，結合 VNC 噪音消除功能，使全車乘客沉浸於專屬舒適圈的音樂氛圍中，不受外在世界干擾。使 Mercedes-AMG C 43 4MATIC 成為完美詮釋性能豪華的當代代表作之一。
Sedan 轎車
Estate 旅行車
引擎型式
2.0升直列四缸渦輪增壓引擎＋48V 高效輕油電系統
最大馬力 hp/rpm
408+14/6750
最大扭力 Nm/rpm
500/5000
0-100km/h (秒 sec.)
4.7
4.6
全長 mm
4791
4791
全寬 mm
1824
1824
全高 mm
1450
1466
軸距
2865
2865
行李箱容量
455
490/1510
驅動方式
AMG Performance 4MATIC (前後軸扭力分配 31:69)
建議售價
NT$3,820,000
NT$3,960,000