▲ 源於 1970 年代的拉力賽設計 911 Dakar 裝飾套組

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在這個被公認為所有拉力賽最艱難路程之一、長達5,000 多公里的賽事中，參賽車輛穿越了壯闊草原、沙漠灌木叢、與非洲肯亞高地。保時捷團隊於1971年首度接受挑戰。從外觀上來看，改裝後的 911 S 車型只能透過引擎蓋、前擾流板、與車門上簡約的黑色車貼辨別。1971年911 Dakar的拉力賽裝飾套組重現這個設計，並加上屬於此屆拉力賽事中成績最好的911比賽編號「19」。這部911由波蘭籍車手Sobiesław Zasada 和 Marian Bień 駕駛，在1971年榮獲第五名的佳績。保時捷技術裝備提供此款 Rally 1971 拉力賽裝飾套組售價為新台幣 278,400 元。
1974 年拉力賽：Björn Waldegård 角逐競賽
東非拉力賽的賽道長得令人難以置信。此項賽事於1974年分為三個賽段，各賽段總長1,450公里至2,019公里不等，每個車隊必須於短短五天內完成。99部參賽車輛中，僅有16部抵達終點。曾兩度駕駛保時捷贏得蒙地卡羅拉力賽冠軍的瑞典籍車手 Björn Waldegård 駕駛 911 Carrera 2.7 RS 與副駕駛 Hans Thorszelius 一路領先，並於第三賽段一開始以 36 分鐘的差距暫居冠軍寶座。然而，其中一支懸吊支臂於賽事中損壞，導致他延誤 72 分鐘，最終 Waldegård 仍保住了第二名的榮耀。此款裝飾套組以藍色條紋勾勒白色車身上的肩線，表現主要贊助商的視覺特色。現有的車貼儘管線條較細、車門下緣的保時捷標誌較大，仍可視為向此屆賽事的視覺設計致敬。此款'Rally 1974' 拉力賽裝飾套組售價為新台幣 278,400 元。
1978 年拉力賽：充滿傳奇色彩的賽車設計
Björn Waldegård 的傳奇仍舊持續。這位瑞典籍賽車手駕駛著專為此屆賽事訂製的兩台911 SC Group 4 賽車其中之一，於非洲肯亞再度證明他為冠軍而戰。然而，車輛的懸吊控制臂、減震筒、與傳動軸因東非拉力賽道危險的路況而受到相當大的損傷，最終無法修復。身手矯健的瑞典籍車手Waldegård 獲得第四名，而來自南非的二人組Vic Preston Jr. 與John Lyall則贏得亞軍。該賽事的贊助商車貼由橘色、淺灰色和深灰色的波浪形表面組成，由於 1958 年成立的Martini賽車車隊的活動而聞名於世。保時捷設計師再次充滿崇敬之心地重新詮釋這個具歷史意義車貼。車門上的編號「14」源自於獲得第二名車手 Vic Preston Jr. 的賽車編號。'Rally 1978' 拉力賽裝飾套組售價為新台幣 397,700 元。
所有裝飾套組出廠時均可透過 Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製部門訂購。其中'Rally 1971' 拉力賽裝飾套組和'Rally 1974' 拉力賽裝飾套組也可在保時捷中心透過保時捷技術裝備訂購。