▲ 環保署宣布補助再加碼 最高可享 4,800 元補助

我是廣告 請繼續往下閱讀
SMAT 肯定環保署政策方向 有助提升空品 邁向淨零轉型
依據環保署的最新方案，即日起，民眾淘汰老舊機車並換購電動機車，可以取得的補助項目包括「空污補助」、「減碳獎勵」、「淘汰老舊機車」及「回收獎勵金」。其中 2023 年新增「空污補助」項目，依照環保署 11 日發布的新聞稿，民眾可取得的補助及獎勵金額可望比去年再增加 1,000 元，最高可達 4,800 元(詳表一)。再加上環保署放寬「老舊機車」的定義，顯示政府正以更積極的腳步加速運具電動化發展，有助台灣提升空氣品質並邁向淨零轉型。
SMAT 指出，環保署最新方案所隱含的意義是，鼓勵民眾不只「汰舊」、更要「換新」。因為依據交通部「107年機車使用狀況調查報告」，預估機車平均使用年限為 13.3 年，但是車齡越高的燃油機車，製造的廢氣與噪音就可能更嚴重，因此環保署本次直接將老舊機車的定義縮短為十年，是非常正確的方向。預估市場上的燃油機車將加速轉換為電動機車，也將對原本銷售表現低迷的機車市場注入一劑強心針，預估電動機車在 2023 年的銷售表現將大放異彩
SMAT 呼籲提供「首購族補助」減輕年輕族群購買電動機車負擔
運具電動化不會再走回頭路，SMAT 呼籲，依據 SMAT 2022 年 11 月 9 日所發布的「政府政策影響民眾購買電動機車意願」調查結論，七成以上受訪者認為，政府提高補助金額對順利達成政策目標最有幫助，其中近八成年輕族群表示，增加「新購」補助，可有效提高購買電動機車的意願(詳表二)。因此期待環保署能進一步思考，對經濟負擔較吃重的年輕族群提供「首購族補助」，不僅能多管齊下改善移動污染問題，更能為達成 2050 淨零排放目標，帶來實質助力。
補助項目
補助金額
說明
空污補助
1,000 元
減碳獎勵
1,500 元
淘汰老舊機車
2,000 元
回收獎勵金
300 元
合計
4,800 元