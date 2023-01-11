《新瑪奇》「新世代NEXT」第二彈登場！喝手搖還能拿周邊

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《新瑪奇》於1月12日推出「全新祕法才能」系統，首次推出兩種融合型才能，其中兩種才能：「戰士」&「魔法師」、「聖職者」&「吟遊詩人」達一代宗師並累計等級20,000以上，可學習進階祕法才能「元素騎士」與「聖詠者」。在故事的部分，玩家角色等級累計10,000，可獲得響導任務「一代宗師之路」，完成任務可開啟專用基地「祕法協會室」，接取任務提升「祕法才能」等級、切換兩種「祕法才能」，準備體驗強大又華麗的新技能！全新融合型才能「元素騎士」與「聖詠者」介紹如下：
元素騎士：結合近戰與魔法的全新組合，將過往戰士攻擊加入魔法元素，創造出多種不同技能。包含「注魔：火焰」使攻擊向周圍敵人產生範圍傷害；「注魔：冰晶」減緩敵人攻擊速度與移動速度；「注魔：閃電」無視部分防禦與保護同時增加僵直持續時間。除了新增注魔效果外，原本攻擊也增加多種效果，「高級防禦」增加反擊技能；「火焰躍擊」攻擊多敵人快速脫離戰場的移動術；「寒冰旋風」增加冰凍敵人效果；「閃電雷擊」產生直線的閃電電擊。
聖詠者：結合聖職與吟遊詩人的輔助型才能，在隊伍中擔任回復與輔助的角色。在回復技能中，擁有「治癒之手」遠距離恢復對象生命力與負傷；「救贖的迴聲」恢復指定範圍內的隊員生命並一定時間內增強魔力與耐力的恢復速度；「活力之聲」持續型回復生命技能並增加屬性耐性。輔助技能「淨化的鼓動」持續對自身周圍敵人造成傷害；「崩壞的波動」自身周圍敵人陷入能力值減少狀態；「守護的祝福」讓自身隊員暫不受到傷害並在增加防禦、保護、魔法防禦、魔法保護；「甦醒的讚歌」遠距離復活無法行動狀態的隊員並減少傷害。
《新瑪奇》X《瓷禧茶坊》跨界主題店 1/14~2/14 來店參加活動可獲得限量周邊！
《新瑪奇》於1月14日至2月14日與《瓷禧茶坊》松菸店打造遊戲限定主題店，店內將舉辦一連串的活動，參加下列指定活動，即可獲得全新限量的周邊禮物：
主題店喝飲料拿周邊：於1月14日至2月14日，每日下午1點至下午6點，購買任一聯名飲品：「來杯重生藥水」、「夢萊的Q彈」、「娜歐芋見泥」，可獲得限量吸管套乙份；拍照打卡TAG官方FB或IG ，加上相關指定Hashtag，可獲得限量周邊杯墊與杯套套組乙份、小春聯乙張。
娜歐粉絲見面會：於1月14日當日下午1點至5點，前80位與「娜歐」合影，可獲得「轉蛋乙次」，有機會獲得：新瑪奇小春聯三件組、伊魯夏電繡貓頭抱枕、夜晚娜歐電競滑鼠墊。
此外，1月17日晚上9點至晚上12點，官方將舉辦「新瑪奇線上同樂會」，邀請人氣實況主：西門夜說、Vtuber悠白、露恰露恰、阿德利•悠果、櫻坂くリこ，玩家可於1月9日至1月12日報名實況主隊友，可獲得限定周邊豪禮，當日直播達人數目標，全服將發放虛寶獎勵！直播當下實況主將於「杜巴頓廣場」與玩家PK，參與玩家皆有機會獲得限定「粉色露露」、「黑色露露」、「伊魯夏抱枕」等周邊獎勵，活動詳情請依官網公告說明為準。