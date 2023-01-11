備戰亞運、世大運　中華隊奪牌戰隊傾巢而出

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林騰蛟說，「世大運和亞運皆延期，但也給選手更充裕的準備時間，盼能延續過往整合奧運、亞運及世大運的培訓成效，逐步培養運動選手前進國際體壇。」
第31屆成都世界大學運動會原定111年6月26日至7月7日在中國大陸成都舉辦，預定舉辦16個運動種類，之後宣布延期至112年7月28日至8月8日舉行。體育署辦理本屆世大運培訓規劃，已自109年8月1日起，計分3階段至本屆原賽期111年7月結束，現因應延期日程，維持3階段培訓作業，並依大會公布最新參賽規定及參賽年齡放寬至27歲，配合修正培訓參賽實施計畫各階段培訓日程，預計於今年1月中旬完成各種類代表隊選拔辦法修訂，於2月1日起進駐國家運動訓練中心展開調訓至7月賽事前。
第19屆杭州亞洲運動會原定111年9月10日至25日在中國大陸杭州舉辦，預定舉辦40個運動種類，現延期於今年9月23日至10月8日舉行，亞運培訓也同步調整至112年9月，另為因應延期影響培訓工作及代表隊遴選方式，已將原第3階段延長以持續辦理培訓，並偕同國家運動訓練中心輔導本屆相關單項運動協會完成各該代表隊遴選辦法之修正，且針對已選出代表隊而不再修正遴選辦法者，輔導該等協會規劃辦理測試賽或對抗賽，及早調整施訓策略，保持備戰狀態。