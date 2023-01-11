大巨蛋獲許可函！北市：拚年底前試營運初期估容納1萬人

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他表示，針對大巨蛋改善部分，因日前赴工地巡視，已要求遠雄配合修改，且內政部已提供認可允許函，針對大巨蛋執照變更，希望在農曆過年前完成。
李四川說，預估遠雄需要2個月至3個月施工期，包含修正北市消防局指示及現場工地測試，盼4月間完成全部工作後申請使用執照，預估7月取得使照，年底前試營運。
媒體詢問大巨蛋使用人數部分，李四川指出，大巨蛋運動場館試營運期間，不會一次容納這麼多人，原則希望首次試營運約1萬人，最起碼先適應，會逐步按照人流部分需求進行開放，像小巨蛋目前約可容納2萬人。
李四川表示，至於大巨蛋其他內部工程及招商部分，看起來應是進行滿順利，有機會下週邀請市長蔣萬安到大巨蛋基地現場巡查，一定會嚴格要求及督導大巨蛋，至於相關BOT部分，應由遠雄負責。
此外，因應春節年節將屆，北市府規劃針對百貨公司、商場等處進行公共安全聯合稽查，李四川指出，農曆年將屆，因歷年來百貨公司、商場、KTV在過年期間都會聚集許多民眾，北市府從4日起已進行例行性公安檢查。
李四川說，今天除現場稽查百貨公司公共安全狀況，也會呼籲業者不要在安全通道推積物品，因北市的KTV曾發生火災，市長蔣萬安預估會重點巡查KTV的公安狀況。（編輯：李亨山）1120111