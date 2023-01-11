飯店商務客回流迅速　寒舍蔡伯翰：缺工仍待解

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「雖然視訊可以取代商務拜訪，但效果還是有很大的落差，因此商務恢復的比較快」，至於觀光方面，由於每個國家邊境解封的狀態不同，因此大部份的旅客都還在觀望狀態，目前全球經濟也比較波動，包含匯率，也是觀光客還沒恢復的原因。
而在飯店產業缺工方面，蔡伯翰表示，缺工是各行各業都發生的現況，也不是只有台灣碰到，飯店產業的確也需要透過各種不同的調配以因應人力不足的窘況，未來會針對兩方面提前規劃，一個是因應近期的生意量，長遠來說則透過不同的建教合作，勞動部也很幫忙產業，協助與中央討論在台僑生工作時數延長等？
此外，之前業界有提到引進外籍移工的部分，就看政府規劃方向如何，確實缺工是目前很大的問題，而觀光產業又是人力需求相當大的產業，「也是要辛苦我們的員工，大家願意配合人力的起伏進行協調，疫情也讓我們更進化，短時間應該還是可以因應，但長遠來說還是要與政府討論突破辦法」。
蔡伯翰認為，「薪水絕對是一個員工願不願意待在一家公司的主因，但他永遠不會是最重要的一塊」，如何讓員工對公司有向心力，並讓他對自己的工作有興趣，這是一個員工願不願意繼續待在產業最重要的原因，至於薪資也是要因應社會水準進行調整，不過目前產業也還沒「出院」，但會持續努力維護品質。
針對中央宣布即將在7月禁止一次性備品，蔡伯翰坦言，「第一時間看到還是有點⋯⋯還在想要如何因應，但我想環保議題是整個觀光產業都注重的一塊，集團在去年都已經更換為大瓶的洗髮精、沐浴乳，不過這規範還包含梳子、牙刷等，該如何在環保的前提與顧客的需求下要找平衡點，我們還在思考中」。