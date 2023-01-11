中國實施反制！北京宣布停發簽證 日企業：其實影響不大
中國不滿日韓相繼對中國旅客實施出入境限制，宣布暫停簽發日韓公民赴中國的簽證，稍早又加碼宣布暫停簽發韓、日公民來華口岸簽證和72/144小時過境免簽。不過根據日媒實際詢問當地企業，不少日企直言這些制裁措施事實上「影響不大」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《富士新聞網》、《日經亞洲》報導，中國疫情嚴峻之下仍全面放寬入境限制，包含美國、日本、韓國、歐盟等地不敢大意，接連宣布加強對中國旅客的入境限制。中國外交部發言人汪文斌則批評這是「歧視性限制」，宣告中方將祭出對等限制措施。
中國政府於10、11日接連宣布，為應對日本加強邊境措施，即日起暫停簽發赴中國簽證，中國駐日本大使館公佈消息後僅稱恢復時間將另行通知，稍早更加碼第二波反制措施，宣布暫停簽發韓、日公民來華口岸簽證和72/144小時過境免簽。
對於近日的限制措施，日本企業的反應也不盡相同。其中包含豐田汽車、三菱電機等與中國有商業往來的日企在接受《富士新聞網》訪問時表示，日企受到的影響「其實不大」，豐田汽車明確表示「沒有影響」，但會密切關注未來情況；三菱電機則稱中國疫情爆發以來，公司內部原則上並不鼓勵員工前往中國出差，因此此時並不會有任何影響。」