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績效獎金縮水！中華快遞工會再發動罷工投票　提3大訴求

▲中華快遞工會不滿今年績效獎金每人只有1個月，比以往少1.5至2個月少，發動全台罷工投票。（圖／台灣汽車貨運與倉儲業產業工會提供）
▲中華快遞工會不滿今年績效獎金每人只有1個月，比以往少1.5至2個月少，發動全台罷工投票。（圖／台灣汽車貨運與倉儲業產業工會提供）

編輯中心／綜合報導

中華郵政旗下子公司「中華快遞」員工不滿薪資長年過低，為爭取福利多次召集發動靜坐抗議，去（2022）年7月爭取到加薪新台幣5000元，且要求不扣績效獎金，但今年績效獎金每人只有1個月，還比以往少1.5至2個月要少，因此宣布今（11）日起至14日發動罷工投票，並提出3大訴求。

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據了解，中華快遞員工年資5年者，月薪僅2.6萬元、7年者約2.7萬，還有年資17年的會員薪資只有2.9萬元，都遠低於外包人力的3.8萬元薪資，但該工會從2020年起爭取調薪未果，去年7月3日工會成員再與董事長召開勞資協調會後，最終仍協商破局，工會因此發動全台總罷工，訴求全面調薪5,000元、不扣績效獎金等6大訴求。

事後，資方同意勞方訴求，包括主任以下基層人員調薪5000元、111年績效獎金不得低於109年與110年績效獎金平均金額、不得對工會會員有秋後算帳行為等，但唯有「罷工期間給薪」訴求未獲同意。

不過，中華快遞工會表示，今年績效獎金每人只有1個月，比以往少1.5至2個月少，因此宣布今日起至14日發起罷工投票，並待投票結果出爐後才會決定罷工日期，此外，再提出每年固定調薪至少800元、加發1.5個月的績效獎金，調薪參考年資，任期較久者，應另外加給工資的3大訴求。（編輯：林莞茜）

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