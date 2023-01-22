綠色奇蹟3／觀葉植物多突變種！玩家搶限量　價格炒翻天

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說，台灣過去是蘭花王國，一棵蘭花賣到幾百萬元、甚至幾千萬元，也不稀奇，但後來大量生產後，價格自然往下跌，「物以稀為貴，現在變成幾千萬棵，就沒有價錢優勢了，只有你一棵的時候，三千、五千或三萬、五萬價錢隨你喊，一個願打一個願挨。」
觀葉植物如同蘭花，其中一部分吸引人的元素是「珍稀性」。這些觀葉植物多半是突變種，量少價高，如果經濟能力好的玩家，大多會喜歡這種「我有你沒有」的感覺，很像是搶限量商品的購物心態。
可可鞋蘭場執行長陳淑英說，這是市場初期的正常現象，新品種剛入市的價格波動起伏，都是市場機制。她說，植物像股票一樣，新的植株可以賺錢，就跟發股利一樣，她也曾聽說有人投資植物，賺進跑車和房子，不過也可能因此忽略了新品種植物，因為沒有前人的種植經驗，很容易會有把植物養死、價格直接歸零的風險。她提醒，半路出家的玩家，想靠炒作珍稀種賺快錢，也很容易賠錢。
不過業者培育新品種，也不見得都是為了炒作價錢，主要還是希望把觀葉植物市場的餅做大。陳淑英說，植物跟衣服一樣，看膩就不想再看，民眾也會想看很特別的植株，這是消費者的心態，所以市場上一定要不斷創新，有漂亮的植物出現，這些觀葉迷才會想持續入手，有種植的動力。
「價格有波動，是市場機制供需法則，但是如果是刻意炒作，價格波動太大，對市場是大傷害，尤其中盤商可能會賠錢，增加經營難度。」業者林璟鴻說，之前買白雲蔓絨、圓葉花燭、錦緞、法老面具，都碰到類似狀況，可能上個月跟大盤買到的批發價，已經比下個月市場上的零售價還高，付出的成本甚至比零售價還高，壓縮利潤空間，甚至得要賠本把植物銷售出去。
林璟鴻說，對消費者而言，上個月買跟下個月買的價格，若相差一倍以上的話，久而久之，會覺得像是被詐騙，每次都買貴，消費者一定會害怕賠錢，就會降低想要購買的慾望，對市場一定不好。
長期種觀葉植物的玩家植子說，新手不建議追高價植物，畢竟即使如他這種專業玩家，偶爾也會看走眼，失心瘋買到「跌價觀葉」，這個時候只能安慰自己，「早買早享受，晚買享折扣」。
林璟鴻說，健康的機制應該是一到三成合理的價格波動，讓大部分種植觀葉植物的植物迷們，願意多花一點點錢買新品種，「就像星巴克的城市杯，讓大家有不斷收集購買的動力」。