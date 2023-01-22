綠色奇蹟4／網紅開箱吹捧　粉絲不買名牌包改買觀葉植物

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植子說，一開始成立臉書社團，單純只想分享自己的經驗，沒有刻意經營粉絲追蹤數，也沒想利用粉絲數賺錢，沒有業配商品，好玩是最大的宗旨，「我們本來的社群，氣氛營造很溫馨，大家覺得這是很好玩的地方，就邀請更多人一起來玩，社團都是同好，彼此分享種植心得和經驗。」
觀葉植物最吸引人的原因，除了外型美麗新鮮，更多的是「互動性」，是一種被需要的互動感。植子說，觀葉植物的維護性非常高，需要常常幫它澆水，它跟多肉植物不一樣，所以種植的人就會跟植物有更多互動，「你澆水，葉子就長大，這樣的互動會一直正向循環下去。」
「被它們（植物）成長的生命力給療癒到！」植子說，因為觀葉植物成長的速度快，在種植上會非常有成就感，它們在成長，自己也會覺得跟它們一起成長，幾乎每天都可以看出葉子的不同，這是大多數社團同好的反饋。
社團裡大多數社員年齡分佈在25歲到44歲間，也有中小學生。至於男女比率，大約有6成5是女性，這群女生許多原本都是衣服包包控，現在已變性。在社團打上關鍵字「買包包」，會刷出一排貼文都是，「不買包包了，入手一盆......本來買包包現在買小綠綠」。
社團玩家Kinki就是其中一位，身為家庭主婦的她，平常要照顧三個調皮搗蛋的學齡階段男孩，家裡吵吵鬧鬧，屋頂常常都要被掀翻了，她過去靠買包買衣服紓壓，入坑兩年，現在把原本每個月的治裝費買包費用一萬多元，當成買植物的預算。
Kinki說，「養觀葉植物真的很放鬆，可以靜下心來很舒服。」問她跟買植物跟買包有什麼不同？她說，買包包買衣服，快樂很短暫，常常只有購買的當下，甚至回家就不喜歡，也不會使用了；買植物的快樂可以持續很久，每天照顧它，看到它就很舒壓。」
種植的過程中，除了觀看著植物一天天長大帶來的成就感之外，觀看著植物的莖葉，觸摸著葉子的紋理，聞著植物的氣味，「人會比較專注，心會靜下來，就像是正念練習（mindfulness），減少紛亂的情緒。」新莊仁濟醫院臨床心理師黃志偉說明植物的療癒性。
黃志偉說，養植物或是寵物都是一種投射，就像是小朋友玩玩具，都是一種「替代性課題」，可以滿足心理上某一塊需要，完成一件事情，內在某些需求就會被滿足。黃志偉還說，植物也是「一種陪伴」，每個人都需要陪伴，但是與人相處，彼此可能會爭吵，互動間雙方也會意見不合，但養寵物跟植物，都不會跟人爭吵，就能滿足部分需要「被陪伴」的心靈需求。
「有植物就有家的感覺，這些植物就像是我的家人！」植子說，每天澆水照顧它們，每天觀察它們，很開心跟它們一起相處，這是他生命中很重要的一部分。六年前孤單養觀葉植物的植子，現在不但有自己的植物家人，更多了一大群同好朋友，一起享受越「葉」越美麗的每一日。