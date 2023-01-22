綠色奇蹟5／年收4億老闆也斜槓兼職賣家　砸2百萬蓋溫室

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疫情期間，有一次王國華逛花市，無意中購買了一棵鹿角蕨，從此愛上這個超有個性的觀葉植物，不同的環境會展出不同姿態。因為鹿角蕨本身是附在樹上或岩壁生長，所以種在盆栽裡或是使用板材種植，樣貌會很不一樣。王國華從一棵兩棵到開始收集品種，一個品種大概習慣買十棵，有一千多元的，一萬多元的，也有一棵二十萬元的，慢慢家裡放不下，乾脆自己蓋溫室。
王國華說自己雖是新手，但半年就上手，過去他喜歡種樹，也許有點經驗，加上網路上資料很多，只要有心學，認真種，都不成問題。「鹿角蕨只要認真種，一定有80分，但是要達到90分，就很困難，要花更長時間，摸索不同品種最適合的姿態。」王國華分享自己的經驗。
王國華花了兩百萬元在淡水蓋溫室，專門放這些珍貴的寶貝，他自己也從買家變賣家，開始在網路上販售鹿角蕨。他不只自己開啟斜槓人生，還全家總動員，太太幫忙澆水，女兒負責幫他經營IG，在網路上賣觀葉植物。這麼熱衷投入，一個月業績多少錢？王國華笑說，賺不賺錢不重要，「我投資那麼多，不會那麼快回本，但這很療癒，心情會很好，快樂最重要。」
百八魚場連鎖餐廳以平價日式料理聞名，王國華說，公司旗下還有不同品牌，義式、中式、臺菜他都挑戰過，未來他手上的這個「斜槓工作」，可能會結合本業開一家景觀餐廳，用他的鹿角蕨佈置。他說，溫室太漂亮了，現在正在申請許可證，要在旁邊開餐廳，這樣來餐廳的人，也可以參觀他的溫室買植物。一場疫情，讓王國華有機會開啟他療癒的斜槓人生，最後還有機會走回餐飲本業，創造雙贏。
不過即使不像王國華有兩百萬元自己蓋溫室，同樣也可以完成自己的觀葉植物夢。走進蕨稀Garden老闆林璟鴻位在桃園八德的溫室，馬上就被滿滿的綠色植物給包圍，大約四十坪大小的溫室，上千棵植物，有整面植物牆的鹿角蕨，也有各式現在最夯的觀葉植物。
曾經從事園藝造景工作17年的林璟鴻，今年40多歲，坦言自己有點中年危機，過去每天工作將近12小時，卻不知自己為何而忙，因為喜歡觀葉植物，決定乾脆放手一搏當老闆。
創業初期，林璟鴻準備大約30萬元的創業金，一切以省成本為最高原則，沒有租大店面擺植物，反而在天母巷弄內的工作室，只放一些基本款，或是近期要和買家交貨的植物。他租下桃園八德的溫室，這邊的行情價，不含水電，一個月大約三千五百元到五千元。林璟鴻說，這個地區很多都是觀葉植物的玩家斜槓賣植物，玩家種太多，自己家中放不下，乾脆租下溫室，當成家中寶貝的秘密基地，透過網路銷售，補貼溫室租金。
只是無論斜槓或是創業當正職，都有許多「眉角」要學。觀葉植物很脆弱，大部分的賣家都是透過網路販售宅配，因此出貨包裝是一門大學問，也是最重要的後端作業，只要稍一不慎，就可能損失慘重，造成消費糾紛。有的葉子一片就上千元，所以包裝的時候，一定要在底部四邊固定好，中間空洞要塞氣泡紙，才能避免運輸間的植物碰撞。
另外還要經營粉絲團，直播教學植物的種植方式。因為小的中盤商，賣的是服務，自己要隨時吸收觀葉植物的知識，能教客人栽種，客人遇到問題，都要隨時幫忙解答，客人種得有成就感，才會繼續購買植物。
創業後有比較輕鬆嗎？林璟鴻搖搖頭急忙說，「忙翻了。」但賺到工作時間彈性，以及天天和這片綠意相處，那種療癒感，是過去工作無法得到的，一切很值得。