綠色奇蹟6／觀葉植物便宜款4百元入手　療癒又能淨化空氣

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【適合種室內的植物】
迷彩粗肋草：勿放窗邊直曬，介質使用稍微疏水的可全水苔或是顆粒土，建議還是放在濕度穩定的地方。一個月一次葉面肥，定時噴紅蜘蛛及介殼藥。
雪紋虎尾蘭：有一定的耐陰能力，可以放在散射光充足的環境養殖，少量多次澆水，讓土維持為濕狀態即可，土壤可以用腐葉土、園土、沙土混合配製。冬天半個月澆1次。虎尾蘭被公認為天然的清道夫，能吸收空氣中80%以上的有害氣體（如苯、甲醛、三氯乙烯）和重金屬微粒；夜晚時吸收大量二氧化碳，釋放氧氣，同時產生比一般植物高出30倍以上的負離子，能促進人體的新陳代謝。
西瓜皮椒草：喜歡半陰的環境，光照不足或光照太強對植株的生長都非常不利，適合溼潤的生長環境，但是也不能讓土壤太溼，如果盆土內有積水，首先要倒掉積水，偶爾疏鬆一下盆土，最後移至通風的地方養護，促進盆土中水分的蒸發。
【適合種陽台的植物】
龍爪蔓綠絨：喜歡光線明亮的自然採光環境，適度遮陰，夏季避免陽光直射，土壤保持微乾澆透，冬季需要延長澆水頻率。一定要定期以濕布擦拭葉片，保持葉面潔淨。否則葉子氣孔被堵塞，就會影響淨化空氣的效果。
絨葉觀音蓮：「不乾不澆，澆則澆透」的原則，避免積水植根腐爛，但也不能太乾旱，否則植物生長緩慢，發黃甚至死亡。夏季植物蒸發嚴重，所以應該注意多澆水。葉面缺水就會顯得枯萎，所以經常要給葉子噴水，保持濕潤，但必須避免盆中積水。
窗孔龜背芋：喜歡陽光充足的地方，建議將窗孔龜背芋放在陰影很小且可以接收大量間接光的地方。兩週用濕的棉墊輕輕擦拭葉子，以促進光合作用，然後每月旋轉花盆，使所有葉子都吸收陽光。喜歡潮濕的環境，因此不需要等到整個盆土都乾燥後才澆水，只要盆土表層（約兩個指節深）乾燥即可澆水，有著不錯的耐旱性，因此即便偶爾忘記澆水，龜背芋也不至於馬上枯萎。
觀葉植物相對好照顧，還能淨化室內空氣，新手們只要掌握澆水、土壤特質、施肥的訣竅，就有機會變成綠手指，普通入門款，一盆4百元到6百元間都有，不用花大錢，就能擁有一方綠意，在忙碌的生活中療癒自己。