綠色奇蹟1／一片葉子可賣10萬！觀葉植物成居家園藝新寵

綠色奇蹟6／觀葉植物便宜款4百元入手　療癒又能淨化空氣

▲ 擺一盆觀葉植物在家，暨療癒又能淨化空氣。翻攝植子臉書
▲ 擺一盆觀葉植物在家，暨療癒又能淨化空氣。翻攝植子臉書

施怡／專題報導

市面上的觀葉植物上百種，什麼植物適合新手種植？購買時千萬不要當「外貌協會」，否則種植的環境不適合，可能還沒被植物療癒，葉子就先陣亡了。一開始可以挑選最好照顧的植物類型，建立自己的信心，才會有興趣種下去。

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「觀葉植物迷交流站」版主植子建議，新手們可以先選定植物種植的場域，看是室內還是室外。因為植物對陽光的需求度不同，不是曬太陽就好，且即使是室內，若陽光太強，植物也會「曬傷」，葉片會枯黃。

【適合種室內的植物】

迷彩粗肋草：勿放窗邊直曬，介質使用稍微疏水的可全水苔或是顆粒土，建議還是放在濕度穩定的地方。一個月一次葉面肥，定時噴紅蜘蛛及介殼藥。

雪紋虎尾蘭：有一定的耐陰能力，可以放在散射光充足的環境養殖，少量多次澆水，讓土維持為濕狀態即可，土壤可以用腐葉土、園土、沙土混合配製。冬天半個月澆1次。虎尾蘭被公認為天然的清道夫，能吸收空氣中80%以上的有害氣體（如苯、甲醛、三氯乙烯）和重金屬微粒；夜晚時吸收大量二氧化碳，釋放氧氣，同時產生比一般植物高出30倍以上的負離子，能促進人體的新陳代謝。

西瓜皮椒草：喜歡半陰的環境，光照不足或光照太強對植株的生長都非常不利，適合溼潤的生長環境，但是也不能讓土壤太溼，如果盆土內有積水，首先要倒掉積水，偶爾疏鬆一下盆土，最後移至通風的地方養護，促進盆土中水分的蒸發。

【適合種陽台的植物】

龍爪蔓綠絨：喜歡光線明亮的自然採光環境，適度遮陰，夏季避免陽光直射，土壤保持微乾澆透，冬季需要延長澆水頻率。一定要定期以濕布擦拭葉片，保持葉面潔淨。否則葉子氣孔被堵塞，就會影響淨化空氣的效果。

絨葉觀音蓮：「不乾不澆，澆則澆透」的原則，避免積水植根腐爛，但也不能太乾旱，否則植物生長緩慢，發黃甚至死亡。夏季植物蒸發嚴重，所以應該注意多澆水。葉面缺水就會顯得枯萎，所以經常要給葉子噴水，保持濕潤，但必須避免盆中積水。

窗孔龜背芋：喜歡陽光充足的地方，建議將窗孔龜背芋放在陰影很小且可以接收大量間接光的地方。兩週用濕的棉墊輕輕擦拭葉子，以促進光合作用，然後每月旋轉花盆，使所有葉子都吸收陽光。喜歡潮濕的環境，因此不需要等到整個盆土都乾燥後才澆水，只要盆土表層（約兩個指節深）乾燥即可澆水，有著不錯的耐旱性，因此即便偶爾忘記澆水，龜背芋也不至於馬上枯萎。

觀葉植物相對好照顧，還能淨化室內空氣，新手們只要掌握澆水、土壤特質、施肥的訣竅，就有機會變成綠手指，普通入門款，一盆4百元到6百元間都有，不用花大錢，就能擁有一方綠意，在忙碌的生活中療癒自己。

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