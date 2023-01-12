德執政黨領袖：北京若侵台　中德關係恐現根本變化

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社民黨共同領導人克林拜耳（Lars Klingbeil）告訴時代週報，「我們必須了解，明天、後天或10年後，中國逾越邊界的時刻可能會到來。如果中國攻擊台灣，我們與中國的關係也將出現根本上的變化，就像現在德國與俄羅斯的關係一樣。」
克林拜耳指出，德國必須降低對中國的依賴，開拓其他市場並尋找其他原物料貿易夥伴，「這是我們從對俄關係中學到的重要教訓」。
蕭茲先前曾說，德國與俄羅斯的關係已經不可能回到俄羅斯入侵烏克蘭之前的狀況。
然而，儘管德國曾出手協助武裝烏克蘭抵抗入侵，但一名德國國會高階議員今天表示，柏林不會向台灣提供武器援助，也沒人要求柏林這樣做。
德國國會國防委員主席施卓克-齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在訪問台北期間表示，「這裡的情況不同。我們在這裡的角色沒有那麼軍事化。這是一個經濟問題。」
柏林的新中國戰略也代表德國將改變前總理梅克爾（Angela Merkel）經貿優先、避談人權問題的對中政策。在梅克爾任內的2016年，中國正式成為德國最大貿易夥伴。
梅克爾在2021年卸任前不久也曾告訴路透社，德國在與中國的部分合作領域上一開始可能很天真。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120111