愛莉莎莎賣課打破紀錄！台大教授認被超越 獲利數字曝光
百萬YouTuber愛莉莎莎近期開設自媒體經營課程，銷售成績相當不錯，截至推出至今，已經有超過2萬人購買，打破台大電機系教授「葉丙成」維持15個月的紀錄，成為台灣最多人購買的線上課程。對此，葉丙成日前正巧與愛莉莎莎碰面，對於愛莉莎莎的課程議題上，葉丙成坦言「被打破紀錄可以說是心服口服！」
編輯中心/綜合報導
葉丙成在臉書提到「之前我的線上課程『葉丙成的簡報必修課』的紀錄，在十五個月後，被愛莉莎莎打破」，指出愛莉莎莎最近這檔在知識衛星平台上的線上課程「自媒體銷售學」，目前已有兩萬人購買，成為台灣最多人買的課程，「我一直很好奇這年輕人怎麼這麼厲害」。
葉丙成說「剛好有合作活動與愛莉莎莎碰面，她也告訴我修過我的課程，我原本以為是哪次上課，後來才知道她把我的線上簡報課十一個多小時的課都看完了！我跟她聊訪了兩個小時，我發現在幾個議題上，她的觀點都很讓我訝異，因為非常突破框架，讓我拍案叫絕」。
葉丙成誇讚愛莉莎莎表示「跟她談完後，我終於知道她能再次復活絕不是僥倖，而是很努力的找尋出路才走出來的，我今天也跟她學到好幾樣，她是個很有想法的年輕人，被她打破紀錄，我心服口服！」
而根據先前愛莉莎莎公布的獲利公式來看，扣除廣告費、製作費，光這些就大概減去1/3至1/4，愛莉莎莎還要與課程平台分潤，再和經紀公司拆分，最後才是她實拿的金額，加上還要繳稅，獲利數字大約就是不到「1/3至1/4」，不過以目前課程已經銷售破2萬多人來看，愛莉莎莎就算只獲取1/4利潤，也有高達2600萬，實在相當驚人！（編輯：張嘉哲）