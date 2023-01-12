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陽光露臉暖如春！日夜溫差大　週日變濕冷氣溫驟降探8度

▲中央氣象局表示，今（12）天環境吹東到東南風，氣溫回升，不過早晚仍稍涼，日夜溫差稍大，請留意溫度的變化。（圖／張勵德攝）
▲中央氣象局表示，今（12）天環境吹東到東南風，氣溫回升，不過早晚仍稍涼，日夜溫差稍大，請留意溫度的變化。（圖／張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（12）天環境吹東到東南風，氣溫回升，不過早晚仍稍涼，各地低溫約17到19度，白天高溫普遍可以來到25至28度，近山區或河谷會更高一些，中午前後感受較為舒適溫暖，日夜溫差稍大，請留意溫度的變化；天氣方面，今日西半部雲量減少，見到陽光的機率會比昨天高上許多，花東地區仍需留意局部短暫陣雨，宜蘭與北部山區則注意偶有零星飄雨。

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▲（圖／中央氣象局提供）
▲下週日（1/15）「大陸冷氣團」南下，各地溫度下降明顯，預期將影響到下週三甚至小年夜。（圖／中央氣象局提供）
週五台灣附近轉吹東南風到偏南風，各地氣溫逐日回升，白天溫暖微熱；東部、東南部地區有局部短暫雨，東北部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週六鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區將由多雲到晴轉為有局部短暫陣雨的天氣。下週日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，降雨機率提高，北部及東北部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文表示，今日至週六，大氣逐日增暖、低層水氣多；各地大多晴朗，白天微熱(週五、六，北台最高溫升至28度、中南部更達30度以上)、早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，容易起霧、應注意。

週六下午起鋒面接近，大氣趨不穩定，中部以北下午之後有局部短暫雨的機率。下週日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下週一至三受強冷空氣影響，北、東有局部雨，背風面晴朗穩定。目前歐洲模式模擬的強度，以「強烈大陸冷氣團」的機率最高（台北氣象站約12度，北部平地最低氣溫約可降至8度左右）。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週四至除夕仍受冷空氣影響，有略減弱、再稍微增強的變化；愈接近模式的期末，模擬調整的幅度愈大，應持續觀察。至於眾所關心「春節假期」，由於長達10天、期間必有冷、暖變化，準確模擬則已超過電腦模式的理論極限，「憑空臆測」、「言之過早」，都沒有必要；逐日分析最新模擬，不應踰越模式的極限，方為上策。（編輯：倪浩軒）

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