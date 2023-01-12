陽光露臉暖如春！日夜溫差大　週日變濕冷氣溫驟降探8度

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週六鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區將由多雲到晴轉為有局部短暫陣雨的天氣。下週日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，降雨機率提高，北部及東北部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文表示，今日至週六，大氣逐日增暖、低層水氣多；各地大多晴朗，白天微熱(週五、六，北台最高溫升至28度、中南部更達30度以上)、早晚偏涼，為「暖陽如春」的天氣型態，容易起霧、應注意。
週六下午起鋒面接近，大氣趨不穩定，中部以北下午之後有局部短暫雨的機率。下週日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下週一至三受強冷空氣影響，北、東有局部雨，背風面晴朗穩定。目前歐洲模式模擬的強度，以「強烈大陸冷氣團」的機率最高（台北氣象站約12度，北部平地最低氣溫約可降至8度左右）。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週四至除夕仍受冷空氣影響，有略減弱、再稍微增強的變化；愈接近模式的期末，模擬調整的幅度愈大，應持續觀察。至於眾所關心「春節假期」，由於長達10天、期間必有冷、暖變化，準確模擬則已超過電腦模式的理論極限，「憑空臆測」、「言之過早」，都沒有必要；逐日分析最新模擬，不應踰越模式的極限，方為上策。（編輯：倪浩軒）