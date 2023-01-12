廣州男惡意駕車衝撞人群！5死13傷登熱搜 疑報復社會
中國廣東省省會廣州市，11日傳出嚴重交通及公安事故，1名男子在人來人往的馬路上，駕駛BMW休旅車撞擊行人，已遭警方逮捕，不幸的是仍造成5死13傷；此事登上微博熱搜，中國民眾痛批男子的行徑是在「報復社會」，呼籲必須從重量刑。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，事發在11日傍晚5點25分左右，廣州的天河路體育東路口，22歲的溫姓男子駕車碰撞行人，在首次衝撞路人後，還調整方向衝撞另一邊人群。由於當時正值下班高峰期，地點也是廣州人流量最高的路段之一，因此造成嚴重傷亡，多名傷者躺在路邊等候救治，還有受傷的父親努力爬向倒地的妻女。
男子肇事後並未快速逃逸，反而開著車繼續在現場繞行，還一邊撒錢、一邊和警察玩起「貓抓老鼠」的遊戲，最後被壓制時還高喊自己被人冤枉。
報導指，男子被捕時神智清醒，嘴裡念念有詞，而車禍現場一片狼藉，驚愕圍觀的民眾直到警車、救護車到來依然沒有散去。
事件在微博登上熱搜，許多氣憤的中國網友都痛批，馬上就要過年了，男子的行為根本是造孽，並質疑男子是在報復社會，屬於惡意殺人，與交通事故無關；還有自稱目擊者的人留言，說事發時自己就在附近，目睹該車一路衝過去，有受害者甚至被高高撞飛，難忘恐怖畫面。