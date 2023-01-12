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緩和戰狼作風？外媒曝中國「新任駐美大使」可能人選

▲有外媒披露，中國下一任駐美大使人選，可能會是被稱為「美國通」的現任外交部副部長謝鋒。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲有外媒披露，中國下一任駐美大使人選，可能會是被稱為「美國通」的現任外交部副部長謝鋒。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

原中國駐美國大使秦剛卸任後，轉接中國外交部長一職，而風格嗆辣的外交部發言人趙立堅，也在此時卸去新聞司副司長及發言人職務，調任邊界與海洋事務司副司長，一連串人事變動，引發外界關注，中國是否將調整「戰狼」作風。有外媒並披露下一任駐美大使人選，可能會是被稱為「美國通」的現任外交部副部長謝鋒。

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綜合《華爾街日報》等外媒報導，中國國家主席習近平治下，「戰狼外交」儼然成為近年中國在國際舞台上的既定印象及代名詞，然而，在新任外交部長秦剛的領導下，情況似乎正在轉變。

報導指出，由於新冠大流行以及對鄰國的侵略性日益增強，中國的全球地位也一直在削弱。分析指出，秦剛表面上雖然也實施戰狼外交，但比起趙立堅之流，經驗老道的他，私下處事風格更為細緻，而秦剛接任外交部長後，北京似乎也一直在調整外交路線，包含在關鍵職務上提名資深外交官，來處理北京的對外關係。

至於誰會接替秦剛，成為新的駐美大使，報導認為，應該會是現任中國外交部副部長謝鋒，他於1981年考入外交學院、1986年畢業後就進入外交部服務，曾任外交部北美大洋洲司美國處副處長、處長，2000年赴美後又先後擔任國會處參贊、新聞參贊、使館發言人。2003年，謝鋒回中國出任外交部北美大洋洲司主管中美外交的參贊、副司長，2008年出任中國駐美國大使館公使，2010年10月升任外交部美大司司長。

此外，謝鋒也曾協助安排去年11月的拜習峰會，並於2021年美國、加拿大釋放華為財務長孟晚舟等案件中，扮演關鍵角色。

從上述經歷看來，謝鋒在處理北京與華盛頓的關係方面頗有經驗，被認為是中國的「美國通」。雖然這項人事任命尚未完全敲定，但美國駐中國使館前代理公使柯有為（William Klein）認為，這表明北京希望優化管理與美國的競爭關係，行事低調謹慎的謝鋒也能更敏銳的觀察關係氛圍變化，判斷該如何應對，逐步減少咄咄逼人的外交風格，致力改善中國的全球形象。

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