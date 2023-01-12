柬埔寨過年迎仙女　新住民分享習俗

我是廣告 請繼續往下閱讀
活動中，徐閤芸也特別將柬埔寨過年才有的大滿貫佛法供桌擺飾（如檳榔、檳榔葉、香菸、金色蠟燭等）帶到現場與大家互動，並解說柬埔寨過新年的有趣故事。徐閤芸笑說，相傳梵天神和一位聰明的王子打賭，結果梵天神輸了，必須要把頭割下，但梵天神把頭割下會帶來災難，因此請七個女兒將頭放在喜瑪拉雅山的山洞內供奉，而女兒們每年輪流將頭帶回人間，這天就是柬埔寨的新年。新住民小娟說，華人躲年獸過年，但柬埔寨過年迎仙女，感覺浪漫又有趣！
春節期間家家戶戶都會辦年貨、大量採購食材及禮盒，服務站提醒新住民朋友防範非洲豬瘟勿鬆懈，不要上網購買境外違規肉製品寄送到台灣，也請親友不要從國外寄送肉製品來台。如有違規攜帶肉製品入境，最高可處新台幣100萬元罰鍰。此外，網購疫區肉製品寄送到台灣，最高更可處7年以下有期徒刑或併科新台幣300萬元以下罰金。
高雄市第一服務站主任徐志權表示，非洲豬瘟國際疫情仍然嚴峻，東亞目前僅有台灣及日本不是疫區，隨著年節將至，請新住民及移工朋友們勿從家鄉郵寄臘腸、肉鬆蛋捲等含有肉類成分的食品來台。另民眾出國前，可上行政院農委會動植物防疫檢疫局網站查看「出國必看不買清單」，避免誤攜入境而吃上罰單。