蘇花公路坍方逾千立方米！空拍影像驚人 土石崩落原因曝
公路總局表示，昨（11）日深夜11點55分，蘇花公路台9線159K+300(大清水隧道)南口發生坍方，道路阻斷，壓損混凝土明隧道長約17公尺及鋼構明隧道約8公尺，坍方量估計約1200立方公尺。至於坍方原因，研判係因前期地震鬆動再加上降雨影響，導致明隧道上邊坡，節理破碎岩塊從30公尺以上高處崩落，衝擊動量超過明隧道耐受度，導致壓毀約25公尺長。
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公路總局指出，本路段路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺，長度達25公尺，坍方量約1200立方公尺，最大塊石約有3公尺高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間受限且需破碎機破碎巨石，導致搶災作業困難雖已南北雙工作面搶修，初估約需4個工作日，預估1月15日17時搶通（日夜搶修）。
公路總局說明，依據東部陸路運輸中斷SOP，啟動鐵路疏運，視運量加開宜花區間車，並已啓動蔬果北運機制；另海運部份亦已聯繫航港局，目前規劃準備中。
公路總局強調，災點後續短期坡面掛網噴槳加岩栓，輔以戒護通行。中期提升會同專家學者研議明隧道結構強化耐受力。長期方案蘇花安計畫於此路段為規劃9.5公里長隧道將加速推動，目前綜合規劃已完成報部審查中，環評預定年底報環保署。
公路總局最後呼籲用路民眾，颱風、地震過後山區土石鬆動，易發生坍方落石，行駛山區道路應特別注意，並多運用公路總局省道即時路況系統及收聽警廣即時路況。（編輯：倪浩軒）