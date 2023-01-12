台積電穩盤！台股早盤漲逾60點 鋼鐵、餐飲觀光亮眼
美國聯準會官員釋出鴿派訊號，使美股四大指數昨（11）日走高，台北股市今（12）日開高，早盤一度漲60多點，來到14813點。權值王台積電今日下午法說會將登場，早盤漲3.5元，來到488元。除了台積電穩盤外，金融股國泰金、富邦金也漲1%，而今日盤面焦點為鋼鐵股，另外，連鎖餐飲與觀光等內需概念股表現也不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數昨日上漲268.91點，或0.8%，收33973.01點；那斯達克指數上漲189.04點，或1.76%，收10931.67點；標普500指數上漲50.36點，或1.28%，收3969.61點；費城半導體指數上漲34.08點，或1.25%，收2755.36點。
台北股市今日開高，早盤一度漲60多點，來到14813點。晶圓代工龍頭、權值王台積電今日下午將舉行法說會，早盤漲3.5元，來到488元。同樣為晶圓代工的聯電漲0.6%，但世界先進跌4%多。其他重要電子股如聯發科、鴻海、和碩、旺宏、元太相對抗跌走揚，日月光漲1%左右。南亞科、群創、大立光、緯創、國巨、台達電則弱勢走跌。
今日盤面焦點為鋼鐵股，第一銅漲逾6%，佳大、威致、海光、燁興、中鴻、燁輝、運錩、官田鋼、東明-KY、新鋼漲2到3%多。連鎖餐飲與觀光等內需概念股表現也不俗，聯發國際漲4%，亞洲藏壽司、路易莎咖啡、美食-KY、八方雲集、王品漲1到2%，觀光股的晶華漲超過2%，易飛網、雄獅、鳳凰、華園也都在盤上。