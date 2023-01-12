建國一路大片油漬 苓雅警即交管通報清除保障用路人安全
高市警局苓雅分局福德所巡邏警網於昨(11)日晚間23時左右執行巡邏勤務時，發現轄區建國一路段地面有大片油漬，隨即通報環保局人員趕赴現場處理，並協助交管。經調閱監視器影像，發現為一大貨車洩漏油漬，研判疑為該大貨車故障漏油，查明後依道路交通管理處罰條例第 20 條處新臺幣1800元以上3600元以下罰鍰，環保局也將依違反廢棄物清理法開罰1200至6000元。
記者郭凱杰／高雄報導
隨即，福德所員警全程配合環保局人員清洗路面油漬疏導交通及夜間作業安全維護，於今(12)日凌晨2時許路面清洗完畢，並於檢視路面無油漬後開放車輛通行，現場全程無交通事故、亦無交通受阻情事。
另經調閱監視器影像，發現為一大貨車洩漏油漬，研判疑為該大貨車故障漏油，苓雅分局除通知車主，查明後依道路交通管理處罰條例第 20 條「汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即行停駛修復者」予以開單告發（處汽車所有人新臺幣1800元以上3600元以下罰鍰），併將影像移請環保局依權責裁處。
環保局也將追查行為人了解油污造成原因，並追究污染路面責任，將依違反廢棄物清理法開罰1200至6000元，並向行為人追償清相關理費用。