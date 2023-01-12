高雄格鬥賽出意外！選手賽後失去意識送醫不治 警方要查
高雄市左營區一家拳擊館，於本（1）月7號舉辦技擊賽事，一位30歲林姓選手與25歲白姓選手展開較量，在比賽中林男數次遭對手重擊，但過程中並未出現異狀，林男將比賽打完，不料賽後卻突然倒地失去意識，送醫治療後於昨（11）晚宣告不治。目前警方已報請相驗林男死因，而對手白男以及主辦比賽的邱男和莊男，與出借場地的陳男則被依過失傷害致死罪送辦。
編輯中心/綜合報導
據了解，主辦單位之前就已多次舉辦技擊賽事，標榜「熱血精彩的拳擊、踢拳、綜合格鬥比賽」，不料卻傳出人命意外。主辦單位發表聲明表示，選手發生意外，「我們誰都不樂見，也感到非常的難過，目前正盡力尋求方法去協助選手及家屬。」
主辦單位強調，於賽前皆有詢問選手健康狀況，選手身體出現不適當下，主裁判立即請現場待命之EMT醫護團隊進行專業處置並由駐點救護車立即送往醫院治療。裁判本身具有豐富裁判經驗與多年技擊賽事經驗，參賽選手雙方皆為科班出生專項選手，參與過全中運、總統盃等拳擊賽事；瞭解且熟悉拳擊規則、技巧以及參與技擊賽事之特殊風險。
警方則表示，將先釐清林男的死因，同時調查主辦技擊賽事的適法性以及選手切結書的免責性，進一步後續調查釐清。（編輯：倪浩軒）