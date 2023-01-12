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高市府春節防疫不打烊　逾300家醫療院所提供新冠門診 

▲高雄市25家醫院於21日(除夕)至25日(初四)增設「急性呼吸道疾病專診」；300家以上醫療院所提供COVID-19門診(含視訊)、口服抗病毒藥物開立及COVID-19疫苗接種。（圖／高市府衛生局提供）
▲高雄市25家醫院於21日(除夕)至25日(初四)增設「急性呼吸道疾病專診」；300家以上醫療院所提供COVID-19門診(含視訊)、口服抗病毒藥物開立及COVID-19疫苗接種。（圖／高市府衛生局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

農曆春節期間為持續提供市民朋友醫療服務，高雄市25家醫院於21日(除夕)至25日(初四)增設「急性呼吸道疾病專診」；300家以上醫療院所提供COVID-19門診(含視訊)、口服抗病毒藥物開立及COVID-19疫苗接種，且自13日起配合中央政策發放弱勢民眾及身心障礙者公費家用抗原快篩試劑。市長陳其邁今(12)日呼籲「打疫苗、速診斷、服抗病毒藥、症狀加劇則速就醫。」 

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▲高市衛生局於13日至1月19日間加開捷運美麗島站等13站次的接種站，提供次世代BA.4/5雙價疫苗接種服務。（圖／高市府衛生局提供）
▲高市衛生局於13日至1月19日間加開捷運美麗島站等13站次的接種站，提供次世代BA.4/5雙價疫苗接種服務。（圖／高市府衛生局提供）
相關醫療院所名單及開診時段，可上高雄市政府全球資訊網站新冠肺炎居家照護及疫情專區查詢。另為便利民眾就近就醫，高雄市防疫地圖也已加入過年期間看診資訊整合，衛生局持續盤點醫療量能及防疫醫療物資充足，請市民朋友安心。 

▲高市府也將自1月13日起配合中央政策發放快篩試劑，給低收入、中低收入戶、領有身心障礙證明者，由各區公所協助發放；街友由社會局造冊發放。（圖／高市府衛生局提供）
▲高市府也將自1月13日起配合中央政策發放快篩試劑，給低收入、中低收入戶、領有身心障礙證明者，由各區公所協助發放；街友由社會局造冊發放。（圖／高市府衛生局提供）
同時，春節期間返鄉人流遷徙也進入高峰，社區流行疫情風險漸增，衛生局於13日至1月19日間加開捷運美麗島站、慈濟岡山園區、五甲龍成宮、大寮包公廟、社教館、林園西溪里活動中心等13站次的接種站，提供次世代BA.4/5雙價疫苗接種服務。滿6歲以上民眾，只要與前一劑接種間隔滿84天以上即可接種追加劑。 

另外，因應民眾農曆春節假期家用抗原快篩試劑之需求，自112年1月10日起至2月28日，提供0-6歲學齡前幼兒與65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑。市民朋友可持「105年9月2日(含)以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「47年(含)以前出生」之長者健保卡，至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局或衛生所，免費領取一份5劑家用抗原快篩試劑。

高市府也將自1月13日起配合中央政策發放快篩試劑，給低收入、中低收入戶、領有身心障礙證明者，由各區公所協助發放；街友由社會局造冊發放。請民眾於出現症狀後儘速自行使用快篩，以利及早就醫用藥，尚無健保卡之新生兒者，仍可於拿到健保卡後再行領取。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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