高市府春節防疫不打烊　逾300家醫療院所提供新冠門診 

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同時，春節期間返鄉人流遷徙也進入高峰，社區流行疫情風險漸增，衛生局於13日至1月19日間加開捷運美麗島站、慈濟岡山園區、五甲龍成宮、大寮包公廟、社教館、林園西溪里活動中心等13站次的接種站，提供次世代BA.4/5雙價疫苗接種服務。滿6歲以上民眾，只要與前一劑接種間隔滿84天以上即可接種追加劑。
另外，因應民眾農曆春節假期家用抗原快篩試劑之需求，自112年1月10日起至2月28日，提供0-6歲學齡前幼兒與65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑。市民朋友可持「105年9月2日(含)以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「47年(含)以前出生」之長者健保卡，至販售實名制家用抗原快篩試劑的健保特約藥局或衛生所，免費領取一份5劑家用抗原快篩試劑。
高市府也將自1月13日起配合中央政策發放快篩試劑，給低收入、中低收入戶、領有身心障礙證明者，由各區公所協助發放；街友由社會局造冊發放。請民眾於出現症狀後儘速自行使用快篩，以利及早就醫用藥，尚無健保卡之新生兒者，仍可於拿到健保卡後再行領取。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。