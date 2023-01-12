新北殯葬處爆集體收賄！給紅包挑火化時間 1聲押14交保
新北市立殯儀館爆出收賄案，火化場席姓班長等13名殯葬公職人員，涉嫌長期收受殯葬業者紅包，新北地檢署昨天指揮廉政署及新北市刑大展開搜索，帶回25名被告、1名證人到案說明，今（12）日訊後，依據違反貪污治罪條例，向新北地院聲押林姓殯儀館臨時人員、火化場席姓班長20萬交保，其餘10萬交保。另外，涉嫌給予紅包的12名業者，檢方諭知陳姓、呂姓業者分別以10萬、1萬元交保，其餘請回。
編輯中心/綜合報導
檢方調查，從2020年間開始，火化場、殯儀館人員分別從長期收受殯葬業者紅包，每次收受數百元至上千元不等金額，一個月可增加萬元收入。火化場的席姓班長以及其他8名員工，配合業者在特定時辰進行入塔安置，也利用職務之便，讓遺體優先火化，並安妥各項火化、撿骨等細節，而遺體冷藏室的4名臨時人員，同樣也長期收賄，讓業者負責的遺體順利進館。
新北地檢署檢肅黑金專組檢察官李宗翰，指揮法務部廉政署、新北市政府警察局刑事警察大隊，昨天搜索火化場席姓班長及涉案殯葬業者等人的住處及辦公室等53處地點，查扣現金、手機等物證，昨天分別依貪汙罪約談席男等13名公職人員和12名殯葬業者。
今天凌晨3點30分，檢察官訊問完畢公務員13人，其中1名林姓臨時人員，遭聲請羈押禁見，席姓被告20萬交保，其餘10萬交保。業者部分陳姓、呂姓業者分別以10萬、1萬元交保，其餘請回。(編輯：孫唯容)