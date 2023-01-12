年前衝刺！全家「特大杯」美式30元　汽水、氣泡水買1送1

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1月13日至1月15日五六日限定，到門市使用全盈+PAY支付，享特大杯美式買1送1、不限冰熱。
1月15日前伴手禮也有促銷，FMC手作鮮乳蛋捲禮盒、人氣超夯的Let’s Café好事花生夾餡蛋捲特價319元，打8折後省近百元；此外，FMC五福臨門堅果禮盒特價399元、長榮航空機上嚴選果鋪物語米果特價169元。
📍好康2：咖啡配甜點半價
Let’s Café咖啡複合店限定，奶類現調飲品全面升級，皆使用FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳。即日起在Let’s Café咖啡複合店，買經典／單品咖啡搭配輕食櫃烘焙甜點，享全品項半價。
📍好康3：正面奶酥開賣
奶酥抹醬界的愛馬仕「正面奶酥」來了！今（12）日起全+1商城獨家限量販售「You Are Good Enough 禮盒」，首批限量600盒，售價1390元，禮盒包含經典奶酥抹醬1罐、腹黑可可抹醬1罐、獨家熱紅酒料理包1包，買禮盒再加送「吃到兔年年富紅包袋」，數量有限送完為止。
📍好康4：汽水、氣泡水買1送1
周日開始變天，熱飲促銷登場。1月13日至1月15日五六日限定，SAKImoto嵜本玉米濃湯原價65元、2杯特價75元。另外還有芬達橘子汽水、泰山cheers氣泡水買1送1，及FMC牧場直送4.0鮮乳900ml兩瓶139元，平均單瓶不到70元，6.3折堪稱破盤價，鮮乳控快把握這波優惠補貨。