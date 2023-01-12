限5天！7-11烏龍麵買1送1被推爆　全家900ml鮮奶破盤69元

年前衝刺！全家「特大杯」美式30元　汽水、氣泡水買1送1

▲全家周末限時3天，到門市使用全盈+PAY支付，享特大杯美式買1送1、不限冰熱，平均單杯30元開喝。（圖／業者提供）
▲全家周末限時3天，到門市使用全盈+PAY支付，享特大杯美式買1送1、不限冰熱，平均單杯30元開喝。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

再撐一周！過完春節前的最後一個周末，下周就是長達10天的春節連假，為了爽放長假，休假前的代辦工作特別多、也更忙碌，全家端出咖啡因幫提神，限時3天特大杯美式買1送1，平均單杯30元，另有原價百元的900ml鮮奶下殺至69元，《NOWnews》整理4大好康一次打包。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍好康1：特大杯美式買1送1
1月13日至1月15日五六日限定，到門市使用全盈+PAY支付，享特大杯美式買1送1、不限冰熱。

1月15日前伴手禮也有促銷，FMC手作鮮乳蛋捲禮盒、人氣超夯的Let’s Café好事花生夾餡蛋捲特價319元，打8折後省近百元；此外，FMC五福臨門堅果禮盒特價399元、長榮航空機上嚴選果鋪物語米果特價169元。

▲全家祭出多款禮盒7.7折、8折優惠。（圖／業者提供）
▲全家祭出多款禮盒7.7折、8折優惠。（圖／業者提供）
📍好康2：咖啡配甜點半價
Let’s Café咖啡複合店限定，奶類現調飲品全面升級，皆使用FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳。即日起在Let’s Café咖啡複合店，買經典／單品咖啡搭配輕食櫃烘焙甜點，享全品項半價。

📍好康3：正面奶酥開賣
奶酥抹醬界的愛馬仕「正面奶酥」來了！今（12）日起全+1商城獨家限量販售「You Are Good Enough 禮盒」，首批限量600盒，售價1390元，禮盒包含經典奶酥抹醬1罐、腹黑可可抹醬1罐、獨家熱紅酒料理包1包，買禮盒再加送「吃到兔年年富紅包袋」，數量有限送完為止。

▲全+1商城開賣「You Are Good Enough 禮盒」，首批限量600盒，售價1390元。（圖／全家提供）
▲全+1商城開賣「You Are Good Enough 禮盒」，首批限量600盒，售價1390元。（圖／全家提供）
📍好康4：汽水、氣泡水買1送1
周日開始變天，熱飲促銷登場。1月13日至1月15日五六日限定，SAKImoto嵜本玉米濃湯原價65元、2杯特價75元。另外還有芬達橘子汽水、泰山cheers氣泡水買1送1，及FMC牧場直送4.0鮮乳900ml兩瓶139元，平均單瓶不到70元，6.3折堪稱破盤價，鮮乳控快把握這波優惠補貨。

▲全家自1月13日至1月15日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
▲全家自1月13日至1月15日開跑「康康5」活動。（圖／業者提供）

全家冰棒只要10元！胡椒白醬、花椒奶茶雪糕「2折出清」

限5天！7-11烏龍麵買1送1被推爆　全家900ml鮮奶破盤69元

7-11推柑橘拿鐵！送橘子杯塞　3杯拼「大吉利」結果噴笑

7-11刮刮樂開跑！每天免費4抽「結果超爽」　取件再送7元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀