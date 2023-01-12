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主管誇能力好！她「4年狂加班」還是助理　原因一聽傻了

▲原PO在一間規模蠻大的公司待了4年，職位是業務助理，但這4年間，她因為工作能力太好，負擔了許多不是業務助理範疇內的事，升職和加薪之路卻不斷被主管阻撓。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO在一間規模蠻大的公司待了4年，職位是業務助理，但這4年間，她因為工作能力太好，負擔了許多不是業務助理範疇內的事，升職和加薪之路卻不斷被主管阻撓。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

「做了四年了還是助理，有誰會想要永遠當助理？」一名網友在網路上訴苦，她在一間規模蠻大的公司待了4年，職位是業務助理，專門幫忙協助業務經理，但這4年間，她因為工作能力太好，負擔了許多不是業務助理範疇內的事，升職和加薪之路卻不斷被主管阻撓，只因「薪水不能比專員高」，以及經理不希望她離開獨自作業，讓她無奈嘆：「我值得更好的薪水跟待遇…」 

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該名網友在Dcard中貼文，她以「工作能力好卻升不了職」為題，表示自己是一名業務助理，負責協助業務經理工作上的相關事物，在她剛工作滿一個月時，還被經理稱讚很適合當助理，「很多時候，他只要一個眼神我就能知道他的意思，大大小小的事都會幫他處理好，甚至經理出差或休假時，他的業務我都能夠獨自處理完成」。 

▲職場太多無奈，螺絲釘大多無能為力以對。（圖／Shutterstock）
▲原PO透露，她表面上像是被重用了，但事實是她做了4年，依然只是個助理。（示意圖／Shutterstock）
原PO透露，一開始確實在這份工作上得到很大的成就感，因為她的職權其實比一般業務專員還大，也要負擔很多不屬於助理範疇的工作，表面上像是被重用了，但事實是她做了4年，依然只是個助理，明明每天陪著經理加班到很晚，卻無法和其他同事一樣大幅度加薪，「因為我是助理，薪水不能比專員高」。 

原PO指出，她也曾數度有升職機會，經理卻百般阻撓，「他覺得我是他工作上的得力助手，如果我升了職就會自己獨立作業了，不會再幫他處理事情，他甚至要重新找助理，他覺得這樣對他來說很麻煩」，而比她資淺許多的人卻紛紛升了職，這讓原PO開始思考跳槽的規劃，「我想我該去其他公司試試看了，我值得更好的薪水跟待遇…」 

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO曾數度有升職機會，經理卻百般阻撓，讓她興起跳槽的念頭。（圖／翻攝自Dcard）
貼文曝光後，網友紛紛留言建議，「其實妳可以想想為什麼他們一開始就是招助理而不是專員，因為他們就是想用少少的錢找到可以做很多事情的員工，公司不幫妳加薪，就只能靠自己跳槽加薪了」、「如果能力那麼好那一定找得到薪資福利更優渥的工作啊，繼續待著只會繼續被壓榨，離職吧」、「快修履歷跳槽，錢到手才是真的」、「有能力就直接跳槽，不然待越久你越虧」。 

也有網友認為，「經理助理其實聽起來比專員大，看內文妳的籌碼比較多，直球對決給他說你要升薪水」、「直接表示要提薪水，不然年終領完就走」、「錢至少要給到位，跟經理反應吧，不給錢就換工作，你年輕有能力，去大公司發展更有前景」。（編輯：賴禹妡） 

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