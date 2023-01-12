輕軌大順路段206株雨豆樹　移9株永植高美館園區

高雄輕軌大順路段車站牴觸雨豆樹移植作業，高雄市政府捷運工程局於昨（11）日選定鼎山路口一株牴觸車站雨豆樹作為移植示範株，並邀集「高雄市公有樹木修剪維護諮詢會」王志強委員，以及嘉義大學詹明勳教授，由委員現場指導樹木修剪方式及移植作業，以利作為後續雨豆樹移植作業之依循標準，展現市府對於護樹之重視。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，大順路雨豆樹林蔭綠廊路段是城市寶貴的資源，市府非常重視該路段輕軌施工對雨豆樹之影響，為塑造如同高雄美術館龍貓隧道輕軌之意象，大順路段之雨豆樹將保留與軌道共存，車站部分也考量「以站就樹」設計儘量保留樹木，僅針對車站月台無障礙通行空間牴觸之樹木進行移植，經評估後沿線206株雨豆樹計有9株牴觸車站樹木需進行移植作業，相關移植作業除依照專家學者指導進行修剪及移植作業，亦於夜間進行移植及運輸作業降低交通衝擊，並依據環評承諾將雨豆樹永久移植至高雄美術館園區。
捷運局進一步表示，輕軌沿線樹木之修剪與移植相關人員業已陸續參加「景觀樹木修剪技術人員訓練班」及「高雄市景觀樹木修剪課程講習」，完成植栽修剪及監看人員訓練並取得證照，同時將按照「高雄市植栽修剪作業規範」、「高雄市植栽移植作業規範」及「高雄市各級機關樹木修剪執行作業流程圖」等規定辦理修剪及移植作業，並於各專家委員指導及建議下審慎進行切鋸整修作業，且挖掘根球部規模及包覆保護皆會符合前述相關規定。捷運局指出後續移植作業將依前揭規定與標準督導統包商落實移植相關作業，期共同參與維護高雄綠美化市容與環境之永續發展，並展現高雄市政府對於路樹保護的態度與決心。