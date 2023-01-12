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蘇花坍方預計花4日搶修　陸海空疏運全面啟動

▲公路總局防災中心執行秘書李順成今（12）日受訪表示，主要是岩石崩落壓垮明隧道，該隧道約有15公尺長，預估在15日下午搶通。（圖／公路總局提供）
▲公路總局防災中心執行秘書李順成今（12）日受訪表示，主要是岩石崩落壓垮明隧道，該隧道約有15公尺長，預估在15日下午搶通。（圖／公路總局提供）

記者黃仁杰／台北報導

蘇花公路大清水隧道連接13號隧道的明隧道，昨（11）日晚間11點55分發生崩塌，地點位於蘇花改與舊蘇花公路共線的台9線159.3公里處。公路總局防災中心執行秘書李順成今（12）日受訪表示，主要是岩石崩落壓垮明隧道，該隧道約有15公尺長，預估在15日下午搶通，另外也對陸運、火車、海運祭出疏運措施。

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陸運部分，李順成表示，建議用路人白天走中橫，往梨山方向到台北，台鐵目前還有1200多個座位數，建議民眾搭乘火車較佳，此外，也和航港局也正在研議海運方式，一班約可搭載440人、40台車，而空運部分會請立榮協助，還在溝通看這段時間內是否能多開班次協助。

公路總局表示，致災原因研判係因前期地震鬆動再加上降雨影響，導致明隧道上邊坡節理破碎岩塊從30m以上高處崩落，由於衝擊動量已超過明隧道耐受度，導致壓毀約25m長。災害處坍方堆疊高5m，長達25m，坍方量約1200立方米，最大塊石約有3m高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間不足且需破碎機破碎巨石，導致作業困難，雖已以南北双工作面搶修，初估約需4個工作日，預估1月15日17時搶通。

依據蘇花公路中斷標準作業流程，啟動鐵路疏運及相關引導與標示，台鐵將加開宜花區間車，經統計目前尚有1千餘個座位。另外，啓動蔬果北運機制，另海運部份亦已聯繫航港局，目前規劃以合富快進行疏運，乘客定額442人40台車，航線由蘇澳港往返花蓮港，後續視搶修時程適時啟動。

另外在用路人建議替代路線，大貨車及甲類大客車請由台9線南迴公路；乙類大客車(即中巴)及小客車可由台8線經梨山接台7甲線往國道五號，或經大禹嶺接台14甲線往國道六號，現場已成立前進指揮所，本局局長已進駐前進指揮所指揮。

蘇花安計畫於此路段為規劃9.5公里長隧道將加速進行，目前綜合規劃已完成報部審查中，環評預定年底報環保署，災點後續短期坡面掛網噴槳+岩栓，輔以戒護通行。中期提升會同專家學者研議明隧道結構強化耐受力。
 

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