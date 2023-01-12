名家論壇》徐佳馨／打房大絕招真有用？

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本次也是如此，加上法案送進立院時間已久，民間已現疲態，效果可能不如預期。民間對法案的關注不脫預售屋不得移轉、私法人購置住宅採許可制與檢舉制度如何應用？是否有助於房價下跌。實務上，許多恐慌賣盤以為去年7月就會通過，早在之前就已經移轉。還沒跑掉的賣方，若想在目前市況不佳時轉單，並不容易，除了許多買方已經有「翹腳撿便宜」的心思，若不小賠難以出場外，不少建商綁交屋前半年才能換約的條款，這也讓想要下車的預售投資客不容易說走就走，中長期而言，預售市場未來將只會有自用買方，汰弱留強下，建商極大化將可以預期。
同時，私法人購置住宅採許可制，除實務上執行上如都更案若是實施者與出資者不同法人，抑或是不同法人合建等，若細則未臻健全，可能會需要內政部不斷解釋方能解套；同時針對購置透天作為都更佈局的業者，執行上確實有些壓力。此外，檢舉制度也留下一堆問號，除了並未有正面表列，以及明確罰金標準，日後是否內政部解釋發不完，值得關注。
說了那麼多，各方還是比較關心，房價是否因此下跌。從目前六都房價表現來看，還沒出現有感修正，卻已經有不少個案下跌，且房價上漲無力，種種跡象都顯示房市已在強弩之末，又逢2023年全球景氣不佳，在今年第一季之後，若出現房價下滑，並非新規定上路造成的「一槍斃命」，而是在種種負面氛圍下「雪上加霜」而已。
往好處想，至少交易不火熱，價格不狂飆，短時間之內政府不至於會有更強烈的打房招數。這不僅是房市交易疲軟，同時還有房市漏洞防堵已臻周全，不單很難投機，也很難獲利，要再找出明確的漏洞，並不那麼簡單。
房市問題千頭萬緒，解決方法長期執著於降低房價，恐永難獲得皆大歡喜的答案，市場亂象長成今天這種巨獸，單一手段就能讓市場就範，習慣透過法律干擾交易所產生的後座力，只怕市場大變盤後想恢復正常，沒有那麼容易。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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