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內閣改組「蘇下陳上」？這些人都被點名　綠委送暖蘇貞昌

▲內閣改組「蘇下陳上」消息甚囂塵上，部分民進黨立委紛紛向蘇表達送暖之意。（資料圖／記者葉政勳攝）
▲內閣改組「蘇下陳上」消息甚囂塵上，部分民進黨立委紛紛向蘇表達送暖之意。（資料圖／記者葉政勳攝）

政經中心／台北報導

近日內閣改組消息甚囂塵上，行政院長蘇貞昌昨（11）日上午會晤蔡英文總統，會後總統府發言人張惇涵轉述，下階段內閣調整將於立法院會期結束後討論，被外界視為蘇揆下台已成定局，也有消息傳出前副總統陳建仁可望接棒。不過，另有消息指出，蘇的去留仍有變數。對於內閣人事異動的諸多傳聞，民進黨立委鄭運鵬、邱議瑩等人紛紛向蘇貞昌表達支持、送暖之意。

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立法院會期即將結束，有消息傳出，蘇貞昌可能在總預算案三讀通過後率內閣總辭，另也傳出新閣揆人選鎖定陳建仁、副閣揆則可望由前桃園市長鄭文燦接任。此外，前基隆市長林右昌被點名接掌交通部，前交通部長林佳龍則被點名入府接掌總統府秘書長。

根據《自由時報》報導，陳建仁對於入閣一事回應表示，他最近並沒有與蔡總統見面與通話。他最愛的是研究，不是政治。他是學者，不是政治人物，不用談到接任閣揆的意願。 

也有消息傳出，蘇貞昌的去留還有變數，關鍵在於接棒人選是否能「鎮得住」新閣員和黨內。

對於近期紛紛擾擾的傳聞，鄭運鵬表示，行政院長換人，總預算案就全部重來，增加施政的不確定性。內閣要怎麼變，都要等總預算處理完再說。

鄭運鵬指出，2019年，如果不是蔡總統任命蘇貞昌組閣，即使2020總統可能勝選，民進黨立委人數也至少減掉三分之一；若不是蘇內閣的施政成績，前年在野黨強推的四大公投，牽涉到國家長遠政策、國際關係，一定被在野黨拖垮。

鄭運鵬說，他帶著感謝的心情在立法院協助蘇內閣團隊的政務推動，感謝蘇貞昌3年多以來施政努力，「敗選要檢討，但不需要妄自菲薄否定過去」。

邱議瑩也在臉書上發文表示，蘇貞昌喊出的「有政府、會作事」，不只是口號，而是這4年來真真切切的感受。天下無不散宴席，若總會有一天要走下台階、卸下重擔，那麼這個從民選總統以來任期最久的內閣團隊，就應該在穩定的狀態下改組，並對他們這幾年所做的努力，給予掌聲及鼓勵。

邱議瑩說，蘇貞昌一個這麼年長的政治前輩，仍然帶著使命感全力以赴、為台灣奮鬥，如果過去4年沒有蘇的全力以赴，誰也不敢想像會是怎麼樣的劇情。

邱議瑩表示，敗戰檢討不應把這些努力全部抹煞掉，希望大家能給蘇貞昌以及行政團隊鼓勵的掌聲，說一聲「辛苦了！」不要讓認真、會做事的團隊孤單。

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