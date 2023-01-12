棒子與蘿蔔 中國砍日韓簽證、擬增往返「友善國家」航班
中國結束清零政策並開放邊境後，許多中國旅客蜂擁出境，希望一解過去3年被封控的鬱悶，不過因為中國疫情急遽升溫，加上有關數據不夠透明，引發外界擔憂，深怕再有出現新的變種毒株出現，不少國家陸續祭出針對自中國入境者的限制措施，也引發北京不滿，先是在10日宣布對韓國、日本公民暫停核發赴中簽證，接著又於11日加碼宣布，暫停簽發韓、日公民赴華口岸簽證和72/144小時過境免簽。與此同時，對於那些「歡迎」中國遊客的國家，北京也有相對應的鼓勵措施。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據中國外交部官網，發言人汪文斌於11日的記者會上表示，中國發布新冠病毒感染乙類乙管總體方案和中外人員往來暫行措施之後，許多國家都熱烈歡迎中國遊客到訪，也未對中國旅客採取入境限制措施，比如泰國副總理等政府官員，就親自前往機場迎接中國赴泰航班，並送上衛生康復防疫包和花環，泰國家旅遊局局長還現場用中文對遊客說出「中泰一家親」。
不只泰國，馬爾地夫外交部也在官網和推特發表聲明，歡迎中國調整出入境措施，熱切期盼中國遊客儘早去當地旅遊；柬埔寨首相洪森則希望今年能接待200萬人次的中國遊客；印尼還專門安排說中文的人員進行對接，峇里島等旅遊勝地因疫情暫停的中國餐廳陸續恢復營業，當地旅行社也相繼推出春節旅遊產品。
汪文斌強調，友善的態度，自然會讓中國遊客感受到溫暖和快樂、賓至如歸，成為他們選擇出境旅遊目的地的重要因素之一。中國也會為遊客前往這些國家旅遊提供更多便利，比如增加往返的直航航班數量，中國也會繼續因應疫情形勢，不斷優化調整有關措施，與各方共同保障中外人員安全順暢有序往來，為國際團結抗疫和世界經濟復甦貢獻力量。