施振榮籲文化部補助員工藝文券　李永得：將和企業界溝通

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施振榮除表態支持相關政策，今天也向文化部喊話，盡快研擬「員工福利藝文禮券」的補助辦法，由文化部規劃預算，鼓勵企業或福委會投入藝文消費，給予10%到20%的補助；以往企業福委會每年都有很多預算，常發放百貨公司、量販店等各種禮券給員工，盼藉由政策鼓勵，多了藝文禮券的選擇，創造更大的藝文巿場。
李永得今天出席紙風車劇團彩排記者會，會後受訪表示，該建議非常好，結合政府資源，由政府提供母金，引進民間更多資金進來，擴大藝文消費市場規模，培養更多藝文欣賞人口，符合文化部一貫積極推動的政策，但具體做法會用最快時間，和施振榮、企業界、相關福利委員會等共同討論。
媒體詢問能否趕在過年前？李永得說，一定是過年後，會先和施振榮溝通，很多細項必須靠施振榮去推動，過往文化界與企業界的合作，都會先有幾個企業拋磚引玉，號召更多企業參與；員工藝文禮券是不是可以和文化禮金適度結合，技術方面可以再討論，文化部會積極處理。
對於文化部規劃預算，鼓勵企業或福委會投入藝文消費，給予10%到20%的補助。李永得表示，費用方面還在討論，最早的規劃概念是三角關係，政府、民間捐助者（包括私人企業界），還有藝文表演團隊、文化產業本身，例如補助20%裡面，由政府負擔10%、各個文化產業負擔10%，大家共同促成生生不息的概念。
他舉例，若開出一張票1000元，民間（企業）出800元，另外20%，政府出100元、文化產業（如出版業）打個9折，以折扣方式鼓勵企業員工來使用，文化部再補貼藝文產業、藝文團隊折扣部分。
李永得認為，這個概念一定可行，只是具體做法要再討論，期盼長期可以建立出一個藝文消費的循環機制，其中藝文消費券就是可行的一個方式。他說，施振榮的倡議概念很好，藝文消費不能只有供給端、消費端卻沒人來看，等於市場沒有擴大，唯有市場擴大才會對整個藝文表演生態、文化產業生態有更健全的一個環境。