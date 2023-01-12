老公嘆「把婚姻當兒戲、家要互相扶持」 小甜甜說話了
小甜甜（張可昀）日前發文透露2022年9月遭到家暴，小13歲老公宋晉賢道歉，強調雙方都有動手，兩人今年1月3日談離婚協議，目前分居中，夫妻情已經回不去。宋晉賢近日受訪坦言，小甜甜經常為了小事就喊著要離婚，感嘆把婚姻當兒戲，對此，小甜甜也表明立場。
記者楊穎軒、江芷稜／綜合報導
據《自由時報》報導，宋晉賢回憶，小甜甜懷孕時，總為了很小的事，動不動就說要離婚，認為自己25歲就算了，「她都已經30幾歲的人了，把結婚、離婚當兒戲的感覺」，推測可能是老婆原生家庭的關係，導致家庭觀不夠健全，也許不知道一個家要怎麼運作，「家是要互相扶持的」。
對於宋晉賢的發言，《NOWnews今日新聞》詢問小甜甜，經紀人代為表示：「您好，目前已經進入司法程序，不再多做回應了，感謝。」而據《三立新聞網》報導，小甜甜本人則是看很開，簡短地說：「沒關係，反正一切都進法律程序了，隨他。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110