樂高新年活動來了！「5大看點」必衝 闖關送限定積木
一年一度的樂高新年活動，今 (12) 日起在統一時代百貨台北店展開，今年主題為「玩兔sweet」新春拜年趣，響應「2023台灣燈會在台北」活動，活動會延長至2/19。現場營造燈籠步梯、花燈隧道等，同時打造4區巨大化新春場景，另有闖關活動，完成4項任務就免費送上「迷你小兔子」。同時，台灣樂高也邀請樂高認證大師黃彥智設計樂高蘿蔔拍照點及樂高達人戚心偉、侯彥仰創作兔年新春賀歲主題作品，活動皆為免費參加，《NOWnews今日新聞》幫讀者整理「樂高新年活動5大看點」，春節走春打卡快衝。
記者周淑萍/綜合報導
樂高新年活動5大看點
📍展區1：放大30倍「80110新春賀年擺飾」，結合傳統喜慶賀詞「花開富貴」賀詞迎接新年。
📍展區2：福兔賀歲情境區的拍照區，可以入內打卡。
📍展區3：福兔賀歲情境區，30倍放大，融入巨大化的兔年的場景。
📍展區4：打造4.5米高「福兔」打卡裝置。
📍展區５：樂高「玩兔sweet 新春拜年趣」內有4關卡，包含挑戰創意、拼砌技巧及競速等，包含「飛越蘿蔔田」；「創意紅包砌」結合數位裝置用樂高DOTS系列設計獨一無二的兔年紅包；「蘿蔔豐年祭」搭配大鼓新年音樂節奏打出歡樂喜慶賀新年的活力樂章，以及「拼砌天燈趣」拼砌活動限定迷你兔，並將迷你兔放上通往草原列車，祈福許下新年願望，可獲得闖關獨家好禮「迷你小兔子」。
除現場活動之外，多項會場獨家滿額贈禮同步開跑，即日起至2月19日止，於活動會場完成闖關挑戰並到店內任意消費將獲得活動限定「創意積木4in1」贈禮、消費滿額1,200元可獲得活動限定「兔年紅包春聯組」、滿2,800元再獲得年年引起消費者收藏的「兔年限定積木組」，滿額3,800元即可將超實用「樂高新春提袋」。