死亡+48！20多歲男送醫隔日亡 長期臥床患有神經病史
中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增22,937例COVID-19確定病例，分別為22,653例本土個案及284例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。而最年輕的死亡個案為一位20多歲的年輕男性，12月31日快篩陽確診，1月8日病情惡化送醫，隔日就過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。
編輯中心/綜合報導
指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為20例男性、28例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月17日至今(2023)年1月9日，死亡日期介於去年5月17日至今年1月9日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，比較值得注意的特殊死亡個案為一位20多歲的年輕男性，本身患有慢性神經病史，長期臥病在床，打過一劑疫苗，12月31日在機構快篩陽確診，1月8日病情惡化急診送醫，隔天就病故，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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