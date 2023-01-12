擴大對象！預防性單株抗體Evusheld新增「2類人」可用
指揮中心今（12）日公布，擴大預防性單株抗體適用對象，包含血液腫瘤病患，以及人類免疫缺乏病毒（HIV）感染者。羅一鈞指出，我國目前預防性單株抗體適用對象已包括美國FDA與NIH建議對象中風險最高之族群。請臨床醫師評估符合條件對象是否適用預防性單株抗體，並鼓勵其使用。
編輯中心/綜合報導
指揮中心表示，目前我國新冠肺炎感染臨床處置指引，針對不同對象均有建議使用之治療或預防藥物，為使藥物使用達最大效益，降低重症與死亡風險，專家諮詢會統整最新證據，修訂新型冠狀病毒藥物適用對象建議。
羅一鈞指出，暴露前預防性單株抗體Evusheld（Tixaevimab + Cilgavimab）新增兩大對象，第一為具有效重大傷病卡之血液腫瘤病患（淋巴肉瘤、何杰金氏、淋巴及組織其他惡性瘤、白血病），以及感染人類免疫缺乏病毒(HIV)且最近一次CD4 < 200 cells/mm3者。
羅一鈞表示，我國目前預防性單株抗體適用對象已包括美國FDA與NIH建議對象中風險最高之族群。請臨床醫師評估符合條件對象是否適用預防性單株抗體，並鼓勵其使用，目前單株抗體已使用1255劑，還有8745劑可供使用。（編輯：孫唯容）