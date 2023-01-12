台積電好威！Q4獲利2959億再創高 全年獲利首度突破1兆
台積電今（12）日公布去年第4季歸屬母公司淨利新台幣2959億元，再創新高，每股純益11.41元；去年全年歸屬母公司淨利首度突破1兆元大關，同樣創下新猷，每股純益39.2元。
記者許家禎／台北報導
台積電第四季合併營收約新台幣 6255 億 3 千萬元，稅後純益約新台幣 2959 億元，每股盈餘為新台幣 11.41 元（折合美國存託憑證每單位為 1.82 美元）。 與 2021 年同期相較，2022 年第四季營收增加了 42.8%，稅後純益與每股盈餘皆增 加了 78.0%。與前一季相較，2022 年第四季營收增加了 2.0%，稅後純益則增加了 5.4%。
若以美金計算，2022 年第四季營收為 199 億 3 千萬元，較 2021 年同期增加了 26.7%， 較前一季則減少了 1.5%。 2022 年第四季毛利率為 62.2%，營業利益率為 52.0%，稅後純益率則為 47.3%。 5 奈米製程出貨佔台積公司 2022 年第四季晶圓銷售金額的 32%；7 奈米製程出貨佔 全季晶圓銷售金額的 22%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營 收達到全季晶圓銷售金額的 54%。