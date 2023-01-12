全家獻禮「好運滿杯組」！隨行杯加贈咖啡卡 送到心坎裡
農曆新年前夕，各式聚會、年前派對等活動肯定是蜂擁而至，其中年節送禮更為重要，不過究竟要準備什麼禮物讓親朋好友能覺得送到心坎裡呢？全家便利商店特別在此刻推出「好運滿杯組」的獻禮，不論是送禮還是自用都是全場吸睛焦點。
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這回從1/11日開始，至2/21，全家特別準備了「仙德曼吸管杯」及「仙德曼濾掛杯」等兩種不同功能的好運滿杯組，不僅是台灣品牌、專櫃品質有保障，採用316不銹鋼杯身、上蓋為耐溫PP材質，大口徑設計也讓清潔更加方便，不管你是喜歡自帶水杯、有健康環保意識的新時代消費者，還是享受生活、喜愛沖煮濾掛咖啡的慢活一族，都能找到最適合自己與送禮的款式。
「仙德曼吸管杯」有粉色與藍色上蓋供消費者做選擇，更附贈奶茶色蓋能隨心情恣意更換，新春組合價只要900元；而「仙德曼濾掛杯」則有黑、白雙色可以選擇，密封掀蓋設計讓保溫可長達4-6小時，新春組合價只要720元。無論購買哪一款，全家都隨杯附贈Let's Café 新春咖啡卡，內含熱經典美式、拿鐵（L）各兩杯，相當於最低72折的超值優惠，新年好運不用靠別人，在全家就能獲得新年滿滿的好運氣。
既然好運杯都已經備妥，全家也持續推廣自備環保杯省5元的活動，更趁勝追擊，祭出單品美式或單品拿鐵，任選大杯兩杯只要109元，相當於最低5折的優惠活動。特別是自去年底問市後就廣受好評的墨西哥馬雅豆單品咖啡， 是SHG高等級咖啡豆，來自高海拔咖啡酸度偏高，中段有巧克力的味道，來平衡整體風味，尾段又帶有楓糖的甜香味，也讓咖啡饕客們驚艷、愛不釋手。同時，看準年節前後聚會、聚餐多，全家也同步祭出經典美式任選第2杯7折的優惠，更有美好分享壺特價222元（原價280元）、相當於12杯小美式，無論是三五好友還是闔家歡樂相聚的時刻，都是最佳的選擇。