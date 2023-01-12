看今年「撲朔迷離」　黃天牧盼台股展現韌性、穩健前行

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對於去年前11個月金融業稅前淨利輿前年同期相較，減少約4成，他說，如同他以往多次強調的，獲利很重要，可是獲利不代表全部。在風雲詭譎的大環境中，金融機構是否具備因應變局的能力及展現韌性，有無提供民眾持續且可信賴的服務，能否發揮資金中介功能支持產業發展需求，如何善盡企業社會責任關懷弱勢，這些是金融業更珍貴的價值所在，也是金管會政策規劃上更重視的目標。
他表示，今年是免年，大家耳熟能詳《木蘭詩》中的「雄兔腳撲朔，雌免眼迷離」，「撲朔迷離」或許也能用於形容今年的國際政治經濟金融情勢。面對各種已知與未知的試鍊，他期許自己及金管會同仁明心見性，冷靜沉著，秉持金融監理的核心目標，落實以風險為導向的監理原則，同時掌握金融市場脈動，充分與各界溝通，以開闊的胸襟與前瞻的視野，讓金融業務更多元發展。
黃天牧亦期許金融機構在誠信的核心價值下，持續從風險管理、內部控制及公司治理等方面，強化對各項挑戰或突發事件的抗壓性及應變力，進而扮演領頭羊的角色，帶動淨零轉型及可持續性增長，並且重視高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群及年輕朋友的需求，成為促進社會安定的中堅力量。
黃天牧也引用西方有句諺語「Every cloud has a silver lining.」， 每朵烏雲都鑲著銀邊，亦即黑暗中總有一線光明。他表示，2022年是不平靜的一年，但經歷過的衝擊與考驗也讓我們成長，希望我們能共同從「失」中淬鍊出「得」，無論金融機構經營或金融市場發展，都能「行到水窮處，坐看雲起時」，攜手成就另一片好風景。