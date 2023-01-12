國民女星要癌夫寫備用白包　哽咽跟劉在錫說：寫完就去世

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金惠子推出新書《感謝人生》，但她解釋目的並非慶祝出道60週年，她說：「出書的原因，是因為我除了演戲，什麼都不會做，不論是當媽媽，還是當妻子，幾乎都是零分，因為家人們諒解我，我才能好好演戲，所以我才在想『我是誰』呢？如果我不演戲，我就什麼都不是了。我在演戲的時候學到很多東西，我對演戲也有一些追求，所以我想把一些東西寫下來。」
聊到當母親一職，金惠子對於只會演戲這件事再感到抱歉，她透露只要收到劇本，就會把自己關在房間研讀，兒子長大曾對她說：「媽媽拿到劇本的話，前面就像拉下帷幕，不能進去。」當金惠子聽到這句話，表示：「我真的非常愧疚。」她還提到有一次女兒生病，自己趕到醫院幫女兒按摩肚子遭拒，女兒表示越按越痛，金惠子哽咽說：「因為我平常沒在照顧女兒，所以才會弄痛她，我一回到家就好自責。」金惠子說因為當不成好媽媽，至少要當優秀的演員，才不會愧對家人，「至少要讓他們聽到『喔！你媽媽好會演戲喔！』起碼要得到這樣的稱讚才行」。
金惠子因為「什麼都不會」，讓她丈夫非常擔憂，劉在錫問及：「妳老公是怎麼樣的人？」金惠子提到老公，嘴角不自覺上揚，「我的老公呢，他真的是個很好的人。我一講到老公的事就好想哭，其實他已經過世很久了，突然說到他我就會變這樣，我老公真的是很好的人，他很有魅力，他是因為癌症才過世的，他快臨終的時候還在跟我說『怎麼辦，沒有我的話，妳就什麼事都做不了了耶』，我就回他，我現在什麼事都會去做，我都會做了，不用擔心我」。
金惠子表示很喜歡用漢字寫的祝賀信封、奠儀，「我老公就先幫我寫好了，雖然我有去學過，但真的不會寫漢字，所以我就跟他說『你幫我多寫一點』，不然你不在的話，我要怎麼辦，結果他就幫我寫完一大疊後，就去世了...身為他太太，我就是這樣的人，所以每當我想起這件事，我就覺得好愧疚，我到底要多不懂事啊....我怎麼能叫生重病的人幫我寫這個，但我只是想表達『我不能沒有你』而已....」。
金惠子坦言多次產生不好的想法，「我或許去不了天堂，但我希望我死後，至少先帶我去天堂的門前吧，我想去見我老公，畢竟我老公一定會去天堂，因為他是善良的人。我一定要對他說『對不起』，在你活著的時候，我做錯太多事了」。該集《劉QUIZ ON THE BLOCK》可至friDay影音收看。
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