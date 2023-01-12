貨運緊縮仍逆勢成長5.4%營收　港務公司3月迎接國際郵輪

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李賢義說明，除了透過貨櫃航運本業、碼頭承租等營收，另外也配合政府的離岸風電，加上疫情降溫，在風電方面有比較多的進度，另外還有港區的調整，西部港配合風電承租，希望除了本業之外多元發展，此外近年來也相當注重ESG與淨零碳排，因此也開始著手智慧港口改善，讓港口減少碳排，成果也受到獎項肯定，期待今年能在永續上更近一步，碼頭的服務方面，透過自動化也流程改善，減少貨車在碼頭上停留的時間，進而降低污染。
在港棧核心本業上，港務公司表示，今年完成台北港南碼頭區S07-S08護岸暨後線圍堤造地及高雄港第七貨櫃中心第1期等重大工程建設，持續強化港埠基礎建設，以提供更優質營運環境與服務；同時招商引資逾300億元，如引進統一集團旗下統流公司投資台中港物流園區、萬海航運投資高雄港第五貨櫃中心79-81號碼頭，並陸續完成油駁基地、離岸風電相關產業進駐等多項招商實績。
在水岸觀光部份，港務公司完成基隆港西2~3倉旅客中心修復、花蓮港#14倉旅客通關服務場域整建工程，打造兼具觀光遊憩與商業發展之旅運設施及水岸空間。而在多元事業發展上，台中港規劃離岸風電國產化專區，持續引進永冠、天力、世紀樺欣、西門子歌美颯等風機零組件製造廠商進駐；臺北港S07-S09號碼頭後線，世紀風電公司已在年中順利運作產製水下基礎機件。未來港務公司將持續配合政府能源政策，逐步落實離岸風電營運策略。
展望今（2023）年，港務公司業務執行的重心放在港棧本業的推行，落實各港發展重點，如高雄港，長榮海運將啟動第七貨櫃中心第一期營運，緊接著交付第五貨櫃中心79-81號碼頭予萬海公司，將藉由擴大航商營運基地，提升作業量能；另外在基隆港，持續配合客貨發展持續辦理軍用碼頭及威海營區西遷工程、西4-6 旅運複合商業大樓招商；在台中港，因應離岸風電產業發展需求，辦理37、38號碼頭新建工程；而在花蓮港，則將持續進行水岸商業招商開發。
此外，今年度基隆港、高雄港、花蓮港共計有23航次郵輪首航，除了地中海郵輪、挪威郵輪、冠達輪萬等7萬噸以上大型郵輪外，也有水晶郵輪、風星郵輪等多家2萬噸以下小型探險級郵輪進軍台灣，足見郵輪旅遊已逐漸朝向多元化市場發展，自3月起，七海探索者、七海水手號、地中海詩歌號等郵輪均會陸續靠港。