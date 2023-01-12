年年有餘！屏東「午仔魚」促銷開跑

受到大陸禁止台灣午仔魚銷陸的影響，屏東縣政府為增加漁產通路，特別與台灣農漁會超市中心合作，今（12）日於屏東農業物產館舉辦記者會宣布，即日起至1月31日於新北、花蓮、台東、屏東、高雄、澎湖、金門等48間農漁會超市同步促銷屏東午仔魚鮮魚及午仔魚一夜干，現在年節推廣價買2送1，此優惠在「2023屏東熱帶農業博覽會」展期期間於彩魚新視界區也買的到。
記者陳美嘉／屏東報導
屏縣府農業處在屏東農業物產館舉行午仔魚促銷，推出午仔魚鮮魚、午仔魚一夜干（200-250g）均一特價每尾159元以及買2送1的優惠，現場還有加碼「午」告幸運籤抽抽樂優惠再打折，有機會以買2送1再打5折的超低優惠將屏東優質午仔魚帶回家。另外，活動現場也提供現烤的午仔魚一夜干，邀請民眾品嘗。
台灣農漁會超市中心執行者陳文嘉說，午仔魚促銷推鮮魚、一夜干冷凍保存，昨天出貨1千多箱，陸續增加中，通路原訂48家農漁會超市，也會持續增加中。
屏東縣午仔魚養殖面積約4百公頃，年產量1萬多公噸，外銷量往年有六成左右、內銷約三到四成，這波希望增加內銷量。
屏東縣副縣長黃國榮說，邀請大家用午仔魚幫全家人過年加菜，象徵年年有餘，來年事事順心，同時也預告「2023屏東熱帶農業博覽會」即將在屏東熱帶農業特色產業園區與屏東道之驛「屏東農業物產館」展開。