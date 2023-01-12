SOGO年營收480億創高 黃晴雯看景氣：消費緊縮挑戰仍在
遠東SOGO百貨去（2022）年營收達480億元創歷史新高，年增9%，其中，台北三大店（忠孝、復興與敦化店）營收首度突破300億元。展望2023年，遠東SOGO百貨董座黃晴雯表示，全球進入疫後新秩序時代，但中國大陸全面解封，以及俄烏戰事未解、能源與原物料價格高漲，通膨使消費緊縮，都成為今年零的挑戰。不過即使如此，SOGO仍定下年營收目標485億元，盼有 1%的年成長率。
記者許家禎／台北報導
遠東SOGO百貨董座黃晴雯表示，去年營收達480億元，較2021年的439億元成長9%。其中，台北三大店（忠孝、復興與敦化）營收首度突破300億元，來到310億元，其中忠孝店經過大改裝，以及捷運連通口施工與重新啟用，還有超市引進手推車消毒艙，都讓來客數與業績增加，年營收達110億元。
另外，復興與敦化店營收也突破200億元。黃晴雯指出，至於APP部分，去年會員數也突破100萬人，希望未來能更著重在智能零售上，再加上行動支付為顧客帶來更便利的購物體驗，增加顧客黏著度。
展望2023年，黃晴雯表示全球進入疫後新秩序時代，但中國大陸全面解封，以及俄烏戰事未解、能源與原物料價格高漲，通膨問題仍在，消費緊縮都成為今年零售產業的挑戰，但SOGO百貨去年迎來35周年，歷年來是安然度過，因此今年營收目標485億元，希望還是能有1%的成長，即便未來充滿嚴峻的挑戰，但也充滿激勵。
黃晴雯也透露，遠東SOGO進駐大巨蛋，目標希望年底可營運，目前相關準備都在進行中，期望展現升級版的SOGO。同時大陸布局部分，黃晴雯則說，重慶隆鑫店今年底將分階段開幕，敬請大家期待。另外，她也提到國境解封商機與中央發6000元紅包對零售產業是機會，將會好好企劃相關優惠檔期與民眾同樂。